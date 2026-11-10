کد خبر: 1389694
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳
جامعه » اخبار كلی

جهانگیر: ۱۵۳۵ بازنشسته و مدیر متخلف در شرکت‌های دولتی شناسایی شدند

جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی یک‌هزار و ۵۳۵ بازنشسته و مدیر مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل در شرکت‌های دولتی خبر داد.

جوان آنلاین: اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات و نتایج بازرسی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت گفت: پیرو دستور ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را در دستور کار قرار داد و ۴۷ تیم تخصصی در سطح ستاد و استان‌های کشور فعالیت خود را آغاز کردند.

به گزارش مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه مهم‌ترین موضوع در این بررسی، شناسایی و استخراج شرکت‌های مشمول قانون بود، افزود: در بررسی‌های انجام‌شده از دستگاه‌های مختلف، آمارهای متفاوتی درباره تعداد این شرکت‌ها اعلام می‌شد؛ سازمان ثبت حدود ۱۵ هزار شرکت، سامانه سماب ۷۳۱ شرکت و دیوان محاسبات نزدیک به سه هزار شرکت را اعلام کرده بودند.

افزایش بارگذاری اطلاعات شرکت‌ها در سامانه سماب

اصغر جهانگیر گفت: در نتیجه پیگیری‌های این سازمان، تاکنون اطلاعات یک‌هزار و ۸۰۶ شرکت در سامانه سماب بارگذاری شده است؛ این در حالی است که پیش از ورود سازمان بازرسی، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در این سامانه ۷۳۱ شرکت بود.

شناسایی ۲۷۷ شرکت زیان‌ده

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج بررسی‌ها افزود: از مجموع ۶۸۰ شرکت دولتی و وابسته به دولت که در داخل کشور ثبت شده بودند، ۲۷۷ شرکت زیان‌ده هستند و مجموع زیان خالص آنها تا پایان سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۰۹۹ همت بوده است. همچنین ۳۷۲ شرکت دارای زیان انباشته معادل دو هزار و ۵۸۴ همت هستند.

پاداش به مدیران شرکت‌های زیان‌ده

اصغر جهانگیر با اشاره به پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های زیان‌ده گفت: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های زیان‌ده دولتی و وابسته به دولت پرداخت شده است که قانونی یا غیرقانونی بودن این پرداخت‌ها در حال بررسی است. درباره پاداش‌های نامتعارف، تاکنون ۳۹۰ نفر دعوت شده‌اند و از آنان اخذ توضیح و دفاع صورت گرفته و برای تعدادی نیز پرونده تشکیل شده است.

شناسایی یک‌هزار و ۵۳۵ نفر بازنشسته و مشمول منع تصدی بیش از یک شغل

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یک‌هزار و ۵۳۵ نفر مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یا منع تصدی بیش از یک شغل شناسایی شده‌اند. از این تعداد، وضعیت یک‌هزار و ۱۹۶ نفر بررسی شده و از ۸۳۶ نفر اخذ توضیح و دفاع صورت گرفته است. ۲۹۸ نفر بلافاصله از سمت‌های خود استعفا داده‌اند، برای ۳۵۹ نفر پرونده تشکیل شده و ۱۱۸ گزارش نیز به مراجع قضایی ارسال شده است.

دلایل زیان‌دهی شرکت‌ها

جهانگیر با اشاره به دلایل زیان‌دهی شرکت‌ها افزود: تکالیف تحمیلی دولت، قیمت‌گذاری دستوری، نظام پرداخت‌های نامتناسب، تملک شرکت‌های ورشکسته، عدم ثبات مدیریت، تورم نیروی انسانی، بهره‌وری پایین، فرسودگی تجهیزات و تحریم‌های ظالمانه از جمله عوامل مؤثر در زیان‌دهی این شرکت‌هاست.

استفاده از وکالت‌نامه‌ها، سهام چرخه‌ای و سهام‌های طلایی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شیوه‌های اعمال حاکمیت در شرکت‌های تودلی گفت: استفاده از وکالت‌نامه‌ها، سهام چرخه‌ای و سهام‌های طلایی از جمله مواردی است که مشاهده شده؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد با وجود سهم کمتر از ۲۰ درصد دولت، اختیارات خاصی برای دولت پیش‌بینی شده است. این شیوه‌ها موجب دور زدن قوانین و پنهان‌کاری در ساختار شرکت‌ها می‌شود.

اصغر جهانگیر افزود: همه یافته‌های سازمان در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا درباره انحلال، ادغام، واگذاری یا اتخاذ ترتیبات مدیریتی دیگر اقدامات مقتضی انجام شود.

برچسب ها: اصغر جهانگیر ، سازمان بازرسی کل کشور ، تخلفات مالی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

ما و کنگره دموکرات

مشق مقاومت

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

موشک‌ها تا هرجا

شهید عشق به وطن شد

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار