جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی در واکنش به برخی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های خارجی درباره «احتمال برگزاری نشست میان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران»، اظهار داشت: این گمانه‌زنی‌ها و خبرسازی‌های رسانه‌ای از اساس بی‌پایه است و هیچ برنامه‌ای برای برگزاری چنین دیداری وجود ندارد.

جنگ نه با اقدام نظامی و نه با تحریم خاتمه می‌یابد؛ راه‌حل، دیپلماسی و عمل به شروط ایران است

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که ارزیابی جمهوری اسلامی ایران از مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا چیست و آیا اظهارات واشنگتن را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد این کشور در قبال تحولات جاری و مسیر دیپلماسی دانست؟ گفت: نیازی نبود تا رئیس‌جمهور آمریکا از مردم آن کشور بشنود که بر ضد جنگ با ایران هستند و نمی خواهند کشورشان مدام در حمایت از رژیم صهیونسیتی وارد جنگ شود، او بسیار زودتر باید درک می کرد که به هیچ یک از اهداف خود در جنگ با ایران دست نیافته و دست نخواهد یافت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طولی نخواهد کشید که ترامپ بفهمد در مورد تحریم و فشار اقتصادی هم به مسیر اشتباه رفته است. جنگ با ایران نه از مسیر نظامی و نه با افزایش تحریم‌ها خاتمه نخواهد یافت. تنها راه چاره استفاده از زبان احترام، به کارگیری دیپلماسی و عمل به مطالبات و شروط ایران است که در طرح دو روزه بیان شده و همچنان روی میز است.