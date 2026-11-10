کد خبر: 1389685
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸
سیاست » اخبار کلی
مهاجرانی:

دولت تلاش می‌کند شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را مدیریت کند

ب سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌های رئیس جمهور برای مدیریت شرایط کشور، عنوان کرد: دولت تلاش می‌کند با اتخاذ تصمیم‌های مناسب، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را مدیریت کند.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ضمن تسلیت سالروز شهادت فاطمی اولین سخنگوی دولت در ایران و با اشاره به اهمیت حفظ معیشت مردم در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، موضوع معیشت مردم یکی از اولویت‌های جدی دولت بود و حذف ارز ترجیحی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، با هدف حفظ قدرت خرید مردم و تبدیل آن به کالابرگ، به‌عنوان یکی از راهکارهای حمایتی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کشور با تصمیمی دشوار مواجه بود و دولت برای حفظ قدرت خرید مردم ناگزیر به اتخاذ این تصمیم شد. تاکنون بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان (۸۶۵ همت) برای تأمین اعتبار این طرح اختصاص یافته و پرداخت شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: این اقدامات در شرایطی انجام شده است که کشور طی یک سال گذشته دو جنگ را پشت سر گذاشته و به‌شدت با محاصره اقتصادی مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که حتی با وقاحت، تهدیدهایی درباره فروپاشی کامل اقتصادی کشور مطرح شده است. با وجود این شرایط، دولت به لطف خداوند توانسته اقدامات مؤثری برای حفظ قدرت خرید مردم انجام دهد.

وی تأکید کرد: بیان این اقدامات به معنای نادیده گرفتن مشکلات و کمبودها نیست؛ دولت تمامی مشکلات را می‌پذیرد و از فشارهای موجود بر معیشت و سفره مردم آگاه است.

سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌های مسعود پزشکیان برای مدیریت شرایط کشور و حرکت در مسیر عزتمندانه و دستیابی به صلح پایدار، عنوان کرد: دولت تلاش می‌کند با اتخاذ تصمیم‌های مناسب، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را مدیریت کند.

وی همچنین درباره مطالبات خرده‌فروشان از موضوع کارآمد اظهار کرد: تاکنون ۵۰ همت از این مطالبات پرداخت شده و ۴۰ همت باقی‌مانده نیز ظرف هفته آینده پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد با تصمیم‌هایی که در حوزه کالا اتخاذ می‌شود، قدرت خرید مردم به‌درستی حفظ شود و افزود: دولت به‌خوبی از فشارهای واردشده بر سفره مردم آگاه است و علت اصلی این وضعیت را جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی چندین‌ساله علیه کشور می‌داند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه کشور در میانه جنگ قرار دارد، بیان کرد: شرایط کنونی کاملاً جنگی است و تصمیم‌های اقتصادی دولت نیز در همین چارچوب و با هدف حفظ معیشت و قدرت خرید مردم اتخاذ می‌شود. 

برچسب ها: فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت ، معیشت مردم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

ما و کنگره دموکرات

مشق مقاومت

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

موشک‌ها تا هرجا

شهید عشق به وطن شد

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار