سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌های رئیس جمهور برای مدیریت شرایط کشور، عنوان کرد: دولت تلاش می‌کند با اتخاذ تصمیم‌های مناسب، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را مدیریت کند.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ضمن تسلیت سالروز شهادت فاطمی اولین سخنگوی دولت در ایران و با اشاره به اهمیت حفظ معیشت مردم در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، موضوع معیشت مردم یکی از اولویت‌های جدی دولت بود و حذف ارز ترجیحی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، با هدف حفظ قدرت خرید مردم و تبدیل آن به کالابرگ، به‌عنوان یکی از راهکارهای حمایتی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کشور با تصمیمی دشوار مواجه بود و دولت برای حفظ قدرت خرید مردم ناگزیر به اتخاذ این تصمیم شد. تاکنون بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان (۸۶۵ همت) برای تأمین اعتبار این طرح اختصاص یافته و پرداخت شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: این اقدامات در شرایطی انجام شده است که کشور طی یک سال گذشته دو جنگ را پشت سر گذاشته و به‌شدت با محاصره اقتصادی مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که حتی با وقاحت، تهدیدهایی درباره فروپاشی کامل اقتصادی کشور مطرح شده است. با وجود این شرایط، دولت به لطف خداوند توانسته اقدامات مؤثری برای حفظ قدرت خرید مردم انجام دهد.

وی تأکید کرد: بیان این اقدامات به معنای نادیده گرفتن مشکلات و کمبودها نیست؛ دولت تمامی مشکلات را می‌پذیرد و از فشارهای موجود بر معیشت و سفره مردم آگاه است.

سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌های مسعود پزشکیان برای مدیریت شرایط کشور و حرکت در مسیر عزتمندانه و دستیابی به صلح پایدار، عنوان کرد: دولت تلاش می‌کند با اتخاذ تصمیم‌های مناسب، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را مدیریت کند.

وی همچنین درباره مطالبات خرده‌فروشان از موضوع کارآمد اظهار کرد: تاکنون ۵۰ همت از این مطالبات پرداخت شده و ۴۰ همت باقی‌مانده نیز ظرف هفته آینده پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد با تصمیم‌هایی که در حوزه کالا اتخاذ می‌شود، قدرت خرید مردم به‌درستی حفظ شود و افزود: دولت به‌خوبی از فشارهای واردشده بر سفره مردم آگاه است و علت اصلی این وضعیت را جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی چندین‌ساله علیه کشور می‌داند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه کشور در میانه جنگ قرار دارد، بیان کرد: شرایط کنونی کاملاً جنگی است و تصمیم‌های اقتصادی دولت نیز در همین چارچوب و با هدف حفظ معیشت و قدرت خرید مردم اتخاذ می‌شود.