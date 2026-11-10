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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷
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چمران: تاخیر در ساماندهی حریم تهران به وضعیت این محدوده آسیب می‌زند

ی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر ضرورت سریعتر تعیین تکلیف حریم پایتخت، گفت: هر روز تأخیر در ساماندهی حریم تهران به وضعیت این محدوده آسیب می‌زند و باید با تفاهم میان شهرداری، استانداری و شهرهای اطراف، نحوه مدیریت آن مشخص شود.

جوان آنلاین: مهدی چمران روز سه‌شنبه در حاشیه صحن علنی جلسه ۴۴۶ جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح حریم پایتخت در گذشته به تصویب رئیس‌جمهور وقت رسیده است و مدیریت شهری با وجود اینکه وظیفه‌ای در این زمینه نداشت پیشنهاد طرح حریم تهران را ارائه کرده و بررسی‌ها برای رسیدن به نتیجه ادامه دارد.

وی افزود: در این زمینه نشستی با شهرهای اطراف تهران نیز برگزار خواهد شد، نحوه مدیریت حریم با استفاده از تجربه سال‌های گذشته باید مشخص شود.

چمران با بیان اینکه شهرداری باید لایحه حریم را به شورا ارائه کند تا پس از تصویب در استانداری بررسی و به شورای عالی شهرسازی ارسال شود، خاطرنشان کرد: نحوه اجرای این طرح باید به‌دقت بررسی شود و با تفاهم استانداری به نتیجه برسیم.

وی با اشاره به گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم تهران هم اظهار کرد: «مرتضی‌گرد» زمانی چند صد نفر ساکن داشت اما امروز جمعیت آن به ۵۰ هزار نفر رسیده است. این نابسامانی به دلیل طی نشدن مسیر درست و منطقی در مدیریت حریم ایجاد شده است.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوال ایرنا مبنی با تعیین تکلیف موضوع حریم، تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم چه خواهد شد؟ برای آنها چه تکلیفی اندیشیده اید؟ تصریح کرد: پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ ارسال و در صورت غیرقانونی بودن ساخت‌وسازها، تخریب انجام شود. مسئولیت تخریب نیز به این بستگی دارد که محدوده مورد نظر در حریم کدام شهر قرار گرفته باشد.

سهم ۷۰ درصدی خودروهای شخصی در سفرهای شهری تهران

چمران در ادامه با اشاره به عوامل مؤثر در آلودگی هوای تهران اظهار کرد: تردد بیش از ظرفیت بزرگراه‌ها و خیابان‌ها، سکون هوا، فعالیت کارخانه‌ها و موتورخانه‌ها از مهم‌ترین عوامل آلودگی هوای پایتخت در روزهای سرد سال است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد استفاده از وسایل نقلیه در تهران مربوط به خودروهای شخصی و ۳۰ درصد مربوط به حمل‌ونقل عمومی است، افزود: این نسبت باید معکوس شود تا در کاهش آلودگی هوا اثرگذار باشد.

چمران در پاسخ به سوال دیگر ایرنا مبنی بر اینکه آیا امکان اینکه در آینده نزدیک تمامی خودروهای پایتخت برقی شود، وجود دارد؟ پاسخ داد: فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد و بنده بیشتر به استفاده از خودروهای هیبرید اعتقاد دارم، وسایل نقلیه هیبریدی از برقی بهتر است و همان بازدهی و همان میزان تاثیر در کاهش آلودگی هوا را دارد.

وی با اشاره به تجربه پکن در استفاده از خودروهای برقی در مرکز شهر گفت: امروز در این شهر شاهد آلودگی هوا نیستیم زیرا در مرکز شهر از خودروهای برقی استفاده می‌شود.

وی در واکنش به پرسشی درباره دیزلی بودن سیستم گرمایشی اتوبوس‌های برقی هم اظهار کرد: پیش از این مباحث زیادی در این زمینه مطرح شده است و اصلاً در این خصوص بحثی مطرح نکنید.

چمران با انتقاد از کندی روندهای اداری ترخیص اتوبوس‌های در گمرک مانده هم گفت: مرتب می گویند در گمرک مانده، اقدام کنید تا ترخیص شود. سیستم‌های اداری کند است. باید اقدام شود تا این اتوبوس‌ها از گمرک خارج شوند؛ گویا همه پول می‌خواهند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات یکی از اعضای شورا مبنی بر کنترل حجاب در مترو نیز گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم.

برچسب ها: چمران ، مهدی چمران ، حریم تهران
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