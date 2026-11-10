دیوان محاسبات اعلام کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف است یارانه فرزندان خانوارهای دهک‌های اول تا چهارم واجد شرایط قانونی و دارای سه فرزند و بیشتر را سه برابر یارانه سایرین پرداخت کند.

جوان آنلاین: مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است یارانه فرزندان خانوارهای دهک‌های اول تا چهارم واجد شرایط قانونی و دارای سه فرزند و بیشتر را به میزان سه برابر یارانه سایرین پرداخت کند.

علی‌رغم تأکید بر اجرای این حکم در ردیف (۹-۶) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تاکنون به دلیل تأمین نشدن منابع، خانوارهای واجد شرایط از حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند.

دیوان محاسبات کشور، با احراز عدم اجرای تکلیف قانونی و تذکر به مسئولان ذی‌ربط، پیگیری اجرای حکم مقنن را تا حصول نتیجه در دستور کار قرار داده است.