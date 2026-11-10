ورود سامانه بارشی به جنوب کشور از امروز

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی به جنوب کشور از بعدازظهر امروز (۱۹ آبان) و کاهش محسوس دما در نیمه شمالی و شمال شرق کشور خبر داد.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: سه‌شنبه (۱۹ آبان) در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش دما رخ می‌دهد. بعدازظهر با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور، در جزایر شمال خلیج فارس، بوشهر، غرب فارس و جنوب کهگیلویه و بویراحمد، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

وی افزود: چهارشنبه (۲۰ آبان) در بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ابرناکی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود همچنین در دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب و جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران و در گیلان و غرب مازندران رگبار پراکنده و وزش باد انتظار می‌رود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا پنجشنبه (۲۱ آبان) گستره بارش در دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی و در شمال استان‌های اصفهان و خراسان جنوبی خواهد بود و اوایل شب این سامانه از شرق کشور خارج می‌شود. طی این روز در نوار شرقی کشور افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان اضافه کرد: جمعه و شنبه (۲۲ و ۲۳ آبان) در غالب مناطق کشور جوی آرام حاکم می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: صبح سه‌شنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور و تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: طی سه روز آینده در نیمه شرقی کشور، وزش باد در برخی ساعات شدید و در نقاط مستعد، گردوخاک پیش‌بینی می‌شود همچنین در سه روز آینده، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای خزر مواج خواهند بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۲۰ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد و افزایش ابر با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه ( ۲۱ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و پس فردا ارومیه با دمای ۲- و پس فردا همدان با دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور خواهند بود.