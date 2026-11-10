طلای جهانی اندکی ارزان شد

قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی در پی سودگیری سرمایه‌گذاران از رشد بیش از یک درصدی این فلز ارزشمند در روز قبل، اندکی کاهش یافت.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۶ درصد کاهش، به ۴۱۱۴ دلار و ۴۸ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰.۲ افزایش، در ۴۱۲۳ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه کاهش یافت و روند نزولی روز گذشته را ادامه داد.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در «کپیتال دات کام» گفت: بازار تا حدی در حال نوسان و اصلاح قیمت است. قیمت‌ها پس از رسیدن به بالاترین سطح در جریان معاملات آمریکا عقب‌نشینی کرده‌اند که می‌تواند ناشی از شناسایی سود توسط سرمایه‌گذاران باشد.

رودا افزود: اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که آمریکا تمایلی به تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه نداشته باشد و قیمت نفت نیز در واکنش به این وضعیت کاهش یابد، این موضوع می‌تواند برای طلا بسیار مثبت باشد، زیرا بر ارزش دلار، تورم و انتظارات مربوط به نرخ بهره تاثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر، تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، روز دوشنبه گفت: بانک مرکزی آمریکا باید در تعیین سیاست پولی خود با احتیاط عمل کند، زیرا تورم همچنان بزرگ‌ترین ریسک پیش روی اقتصاد این کشور است. او افزود: هنوز سناریوی مشخصی برای تصمیم‌گیری در نشست دسامبر ندارد.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۸۴ درصد برآورد می‌کنند.

نرخ‌های بهره بالاتر معمولا بر قیمت طلا فشار نزولی می‌آورند، زیرا هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهند.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در روز جاری و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز جمعه هستند تا ارزیابی دقیق‌تری از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا داشته باشند.

در بازار سایر فلزات گرانبها، هر اونس نقره با ۰.۵ درصد کاهش، به ۵۳ دلار و ۱۴ سنت رسید. هر اونس پلاتین بدون تغییر ماند و در سطح ۱۵۷۶ دلار و ۴۴ سنت معامله شد و هر اونس پالادیوم نیز با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۰۳۹ دلار و ۴۷ سنت رسید.