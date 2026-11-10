جوان آنلاین: بارش‌های پاییزی تهران در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته، اما این تغییر هنوز نتوانسته تصویر نگران‌کننده منابع آبی پایتخت را چندان دگرگون کند. شش سال خشکسالی متوالی، ذخایر محدود سدها و وابستگی وضعیت منابع آبی به تداوم بارندگی‌ها، همچنان مدیریت مصرف را به یکی از ضرورت‌های اصلی تهران تبدیل کرده است.

بر اساس اعلام آبفای استان تهران، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۵۶.۵ میلی‌متر بارندگی در پایتخت ثبت شده است؛ در حالی که در مقطع مشابه سال گذشته هیچ بارندگی به ثبت نرسیده بود. با این حال، میزان بارش امسال تنها حدود یک‌پنجم میانگین نرمال است و فاصله قابل توجهی با شرایط مطلوب دارد.

این آمار نشان می‌دهد که مقایسه بارندگی‌های امسال با سال گذشته، به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت منابع آبی نیست؛ چراکه تهران پس از شش سال خشکسالی متوالی، همچنان با آثار انباشته کاهش بارش‌ها مواجه است.

بارش برف در ارتفاعات؛ امید به بهبود ورودی سدها

در کنار میزان بارندگی ثبت‌شده، وضعیت ذخایر سدهای تهران نیز نشان می‌دهد که منابع آبی پایتخت همچنان در شرایط حساسی قرار دارند. مجموع ذخایر آبی سدهای تهران حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است.

بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران، با اشاره به بارش برف در ارتفاعات گفت که برف‌های اخیر هنوز ذوب نشده‌اند و تداوم بارندگی در حوزه‌های آبریز می‌تواند در ادامه به بهبود وضعیت منابع آبی کمک کند.

با این حال، هنوز نمی‌توان بارندگی‌های اخیر را نشانه عبور از خشکسالی دانست. بهبود وضعیت سدها به میزان و استمرار بارش‌ها و همچنین شرایط حوزه‌های آبریز وابسته است؛ موضوعی که ضرورت تداوم صرفه‌جویی را حتی در صورت افزایش بارندگی‌ها یادآوری می‌کند.

صرفه‌جویی مردم؛ معادل ظرفیت سه سد لتیان

در شرایطی که افزایش ورودی منابع آبی به استمرار بارندگی‌ها وابسته است، کاهش مصرف یکی از معدود ابزارهایی است که می‌تواند فشار بر منابع موجود را کنترل کند. آمارهای آبفای تهران نیز از تأثیر همراهی شهروندان در این زمینه حکایت دارد.

طبق اعلام سخنگوی آبفای استان تهران، در هفت ماه و ۱۵ روز امسال حدود ۸۵ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شده است. این رقم در کنار ۱۳۴ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی ثبت‌شده در سال گذشته، مجموع صرفه‌جویی دو سال اخیر را به حدود ۲۲۰ میلیون مترمکعب رسانده است؛ حجمی که با ظرفیت سه سد لتیان برابری می‌کند.

همچنین مصرف آب تهران در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود چهار هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است؛ آماری که نشان می‌دهد مدیریت تقاضا در کنار تأمین منابع جدید، نقش مهمی در عبور از دوره‌های کم‌آبی دارد.

با وجود این کاهش مصرف، مسئولان آبفا تأکید دارند که صرفه‌جویی نباید به دوره‌های اوج خشکسالی یا فصل تابستان محدود شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حتی بارش‌های مقطعی نیز نمی‌توانند به‌تنهایی کسری انباشته منابع آبی را جبران کنند.

بنابراین اگرچه بارندگی‌های امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شرایط بهتری را رقم زده و کاهش مصرف شهروندان نیز به کنترل فشار بر منابع آبی کمک کرده است، اما ذخایر ۳۵۰ میلیون مترمکعبی سدها و تداوم آثار شش سال خشکسالی نشان می‌دهد که تهران هنوز با عبور از بحران آب فاصله دارد. از این رو، تداوم صرفه‌جویی همچنان یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت منابع آبی پایتخت است.