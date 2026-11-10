کشف بیش از ۱۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در جریان اجرای طرح پنج‌روزه مقابله با قاچاق سوخت در سراسر کشور خبر داد.

جوان آنلاین: سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تشریح نتایج اجرای این طرح اظهار کرد: در این عملیات بیش از ۱۶۰۰ فقره پرونده قضایی برای قاچاقچیان سوخت تشکیل و بیش از ۳۳۰۰ دستگاه خودروی شوتی و حامل سوخت قاچاق توقیف شد.

در اجرای طرح پنج‌روزه، بیش از ۱۶۰۰ فقره پرونده قضایی برای قاچاقچیان سوخت تشکیل و یک‌هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی شوتی و حامل سوخت قاچاق توقیف شد.

مبارزه با قاچاق سوخت در سال جاری نیز با اجرای طرح‌های سراسری پلیس امنیت اقتصادی دنبال شده است.

بر اساس اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، تا هفتم مهرماه امسال بیش از ۱۹۱ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق کشف و بیش از ۱۶ هزار دستگاه خودروی حامل سوخت توقیف شده بود.