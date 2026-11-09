جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت هفته هوافضای سپاه پیامی صادر کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو، بر نقش راهبردی توان موشکی و پهپادی در تقویت قدرت بازدارندگی و امنیت ملی کشور تأکید کرد.

متن این پیام به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص

۱۶ تا ۲۲ آبان ماه که به عنوان هفته گرامی داشت هوافضای سپاه نامگذاری شده است، فرصت مغتنمی است تا دستاورد‌های ارزشمند و نقش راهبردی مجاهدین و تلاشگران این عرصه مهم و تعیین کننده در صیانت و دفاع از اقتدار، امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی و تقویت قدرت بازدارندگی کشور مورد بازخوانی و تقدیر و تجلیل قرار گیرد.

امروز، اقتدار ایران اسلامی در عرصه بازدارندگی راهبردی و توان دفاعی کشور، ریشه در مجاهدت‌های خالصانه و عالمانه شهدای والا مقام و مردان بزرگی، چون شهید حسن تهرانی مقدم، شهید امیرعلی حاجی زاده و شهید محمود باقری دارد که با تکیه بر ایمان، عقلانیت، و جهاد علمی، پایه‌های قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران را بنا نهاده، آن را بارور و ثمربخش ساختند و نام ایران عزیز را در میان قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان به عنوان الگویی از ایمان، پیشرفت و ایستادگی تثبیت و پرآوازه نمودند.

عملیات‌های غرورآفرین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نیروی هوافضای قهرمان سپاه در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و پس از آن، زیاده خواهی‌ها و محاسبات مستکبرانه دشمن آمریکایی - صهیونی را بر هم زد و او را در برابر اراده مردم مبعوث شده و توان دفاعی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به استیصال کشاند.

نقش آفرینی کم نظیر نیروی هوافضای سپاه و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، ثمره ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های دانشمندان، فرماندهان و جوانانی است که با ایمان به خدا، خودباوری را به قدرت، دانش را به فناوری و تهدید را به فرصت تبدیل نمودند و با اتکا به خداوند قادر متعال و تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، با توسعه دانش بومی و دستیابی به فناوری‌های نوین و طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته موشکی و پهپادی، ضمن ارتقاء توان دفاعی و پدافندی کشور، بدخواهان و دشمنان این مرز و بوم را ناکام، ناامید و پشیمان نموده‌اند.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته هوافضای سپاه و ضمن تجلیل از ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های تمامی شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی، به ویژه امام شهید عظیم الشأن (قدس الله نفسه الزکیه)، برای شهدای عزیز نیروی هوافضای سپاه علو درجات و برای فرماندهان و رزمندگان آن نیروی مقتدر سلامتی و توفیق روزافزون از پیشگاه خداوند قادر متعال مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار محمد کرمی

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی