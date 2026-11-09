کد خبر: 1389624
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۶
سیاست » اخبار کلی
سردار کرمی:

عملیات‌های نیروی هوافضا محاسبات دشمن را برهم زد

3 فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت هفته هوافضای سپاه پیامی صادر کرد.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت هفته هوافضای سپاه پیامی صادر کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو، بر نقش راهبردی توان موشکی و پهپادی در تقویت قدرت بازدارندگی و امنیت ملی کشور تأکید کرد.

متن این پیام به شرح زیر است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم
ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص

۱۶ تا ۲۲ آبان ماه که به عنوان هفته گرامی داشت هوافضای سپاه نامگذاری شده است، فرصت مغتنمی است تا دستاورد‌های ارزشمند و نقش راهبردی مجاهدین و تلاشگران این عرصه مهم و تعیین کننده در صیانت و دفاع از اقتدار، امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی و تقویت قدرت بازدارندگی کشور مورد بازخوانی و تقدیر و تجلیل قرار گیرد.

امروز، اقتدار ایران اسلامی در عرصه بازدارندگی راهبردی و توان دفاعی کشور، ریشه در مجاهدت‌های خالصانه و عالمانه شهدای والا مقام و مردان بزرگی، چون شهید حسن تهرانی مقدم، شهید امیرعلی حاجی زاده و شهید محمود باقری دارد که با تکیه بر ایمان، عقلانیت، و جهاد علمی، پایه‌های قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران را بنا نهاده، آن را بارور و ثمربخش ساختند و نام ایران عزیز را در میان قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان به عنوان الگویی از ایمان، پیشرفت و ایستادگی تثبیت و پرآوازه نمودند.

عملیات‌های غرورآفرین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نیروی هوافضای قهرمان سپاه در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و پس از آن، زیاده خواهی‌ها و محاسبات مستکبرانه دشمن آمریکایی - صهیونی را بر هم زد و او را در برابر اراده مردم مبعوث شده و توان دفاعی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به استیصال کشاند.

نقش آفرینی کم نظیر نیروی هوافضای سپاه و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، ثمره ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های دانشمندان، فرماندهان و جوانانی است که با ایمان به خدا، خودباوری را به قدرت، دانش را به فناوری و تهدید را به فرصت تبدیل نمودند و با اتکا به خداوند قادر متعال و تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، با توسعه دانش بومی و دستیابی به فناوری‌های نوین و طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته موشکی و پهپادی، ضمن ارتقاء توان دفاعی و پدافندی کشور، بدخواهان و دشمنان این مرز و بوم را ناکام، ناامید و پشیمان نموده‌اند.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته هوافضای سپاه و ضمن تجلیل از ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های تمامی شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی، به ویژه امام شهید عظیم الشأن (قدس الله نفسه الزکیه)، برای شهدای عزیز نیروی هوافضای سپاه علو درجات و برای فرماندهان و رزمندگان آن نیروی مقتدر سلامتی و توفیق روزافزون از پیشگاه خداوند قادر متعال مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار محمد کرمی
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: سردار کرمی ، نیروی هوافضای سپاه ، قدرت موشکی ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

زهرمار

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

مشق مقاومت

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

ما و کنگره دموکرات

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

شهید عشق به وطن شد

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

موشک‌ها تا هرجا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار