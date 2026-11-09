کد خبر: 1389580
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
سیاست » اخبار کلی
رئیس‌جمهور:

رمز اقتدار و استقلال کشور تقویت تولید است

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش تولید در افزایش تاب‌آوری و استقلال کشور، تصریح کرد: تاب‌آوری و استقلال کشور در گرو تقویت تولید و تأمین نیاز‌های داخلی است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور، زمینه عبور از مشکلات و دستیابی به پیشرفت پایدار را فراهم کنیم. 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان روز گذشته در مراسم هفتاد و دومین سالروز تأسیس شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) در جمع مدیران و کارکنان این شرکت با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در این واحد تولیدی با تأکید بر اینکه مدیریت صنایع تولیدی باید از دولتی بودن خارج شود، گفت: تاب‌آوری و استقلال کشور با افزایش تولید و تأمین نیاز‌ها انجام شده است، مدیر خوب و موفق کسی است که نگاه والا و برتر شدن داشته باشد. باید خود را بالاترین و برترین بدانیم تا بتوانیم در مسئولیت و کار خود موفق شویم و پیشرفت کنیم. 
رئیس‌جمهور با بیان اینکه باور و اعتقاد من این است که از هیچ کشوری کمتر نیستیم و هیچ چیزی از دیگران کمتر نداریم، اظهار داشت: باید نگاه خود را برای بهترین شدن تغییر دهیم. امروز هستم و مسئولیت دارم که برای کشور و مردم خدمتی انجام دهم. افق نگاه ما باید بهترین شدن باشد و در مسیر حرکت خود هر روز بهتر و کارآمدتر از دیروز باشیم. پزشکیان با تأکید بر ضرورت شناسایی و به‌کارگیری دقیق ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور، مدیران و متخصصان و شکوفا شدن این توانمندی‌ها، گفت: می‌توانیم با جلب مشارکت و همراهی مردم و افزایش سعی و تلاش خود زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها را کاهش دهیم. رئیس‌جمهور تصریح کرد: وقتی نپذیریم که از دیگران کمتر هستیم و این باور در ذهن مدیران ما شکل بگیرد، موفق خواهیم شد و دشمنان در تحقق اهدافشان ناکام می‌شود. پزشکیان با تأکید بر اینکه برازنده ما نیست که با وجود امکانات و منابع سرشار در کشور مردم ما با مشکل مواجه باشند، تصریح کرد: نمی‌شود که من مسئول باشم و بپذیرم مردم کشور مشکل داشته باشند. موظف هستیم با خدمت به مردم مشکلاتشان را حل کنیم. نمی‌توانم بپذیرم کسی در کشور شب گرسنه بخوابد یا خانواده‌ای در تأمین داروی مورد نیاز خود در مضیقه باشد. 
رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به ایران اسلامی، گفت: مقام معظم رهبری دستور دادند که وضعیت نه جنگ نه صلح را پایان دهیم. ما می‌توانیم با عزت گفت‌و‌گو کنیم و با عزت موضوع را تمام کنیم. ما اهل گفت‌و‌گو و مذاکره هستیم و منطق حکم می‌کند، اگر می‌توانیم حق خود را با گفت‌و‌گو بگیریم، خودمان را درگیر جنگ نکنیم. اما در مقابل زور و قلدری هم تسلیم نخواهیم شد. در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل نیز تأکید کردم که ما اهل گفت‌و‌گو براساس عدالت و در شرایط برابر و مساوی هستیم و حق خود را مطالبه می‌کنیم، اما زیر بار زور هم نخواهیم رفت. پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه وقتی مدیر و هر فردی برای آبروی کشورش و تحقق باور و اعتقاد خود از همه چیزش می‌گذرد، شایسته تقدیر است، افزود: اگر بتوانیم این فرهنگ را در جامعه توسعه دهیم ایران ما به عزت و سربلندی می‌رسد. اگر وضعیت امروز کشور این‌گونه است و با مشکلات مواجه هستیم به‌خاطر عملکرد خودمان است که باید آن را اصلاح کنیم. 
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اعم از بنزین، برق و گاز، گفت: همه ما باید تلاش کنیم با مدیریت مصرف اجازه ندهیم تولید متوقف شود. همه موظف هستیم که معیشت مردم را تأمین کنیم. باید تلاش کنیم با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، تولید در همه محصولات مورد نیاز مردم افزایش یابد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رئیس جمهور ، تاب‌آوری ، استقلال
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