زارعی با حسرت تشکیل اتحادیه تئاتر جهان اسلام درگذشت

کوروش زارعی که بازی ماندگارش در سریال حضرت یوسف (ع) و ایفای نقش شخصیت لاوی باعث شد در جهان اسلام به محبوبیت قابل توجهی برسد، پس از سال‌ها تلاش و مدیریت در عرصه‌های بازیگری فیلم و سریال، تئاتر و تحمل مشقت‌های بیماری، عصر روز یک‌شنبه به دیدار پروردگارش رفت. او یکی از عوامل مؤثر در ادامه پیدا کردن جشنواره بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین «روایت راهیان» بود. او مانند هنرمندان خوشنام و وطن‌پرست دیگری که در ایام فتنه و جنگ ذره‌ای از باورهایشان کوتاه نیامدند، پای کشور، مردم و اعتقاداتش ماند تا همچنان مسیر شرافت و میهن‌پرستی پررنگ بماند

جوان آنلاین: کوروش زارعی که بازی ماندگارش در سریال حضرت یوسف (ع) و ایفای نقش شخصیت لاوی باعث شد در جهان اسلام به محبوبیت قابل توجهی برسد، پس از سال‌ها تلاش و مدیریت در عرصه‌های بازیگری فیلم و سریال، تئاتر و تحمل مشقت‌های بیماری، عصر روز یک‌شنبه به دیدار پروردگارش رفت. او یکی از عوامل مؤثر در ادامه پیدا کردن جشنواره بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین «روایت راهیان» بود. یاد او و بازی‌های ماندگارش در عالم هنر هرگز از ذهن علاقه‌مندان تئاتر و تلویزیون نخواهد رفت. او مانند هنرمندان خوشنام و وطن‌پرست دیگری که در ایام فتنه و جنگ ذره‌ای از باورهایشان کوتاه نیامدند، پای کشور، مردم و اعتقاداتش ماند تا همچنان مسیر شرافت و میهن‌پرستی پررنگ بماند.

کوروش زارعی در روز‌هایی که همچنان پیگیر تحقق آخرین آرزویش، ایجاد اتحادیه تئاتر جهان اسلام بود، به دیدار حق شتافت. زارعی در هر جا که مجال می‌یافت ارادتش به رهبر شهید انقلاب را عنوان می‌کرد؛ از طرفی کمتر کسی می‌دانست که او متولد میناب است و من گمان می‌کنم او همان روزی روح از بدنش مفارقت کرد که رهبر انقلاب به شهادت رسید و فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب اتفاق افتاد. درگذشت و فقدان برخی چهره‌های هنری هم در حوزه رسانه‌ای پربسامد است و هم در میان جامعه هنری کشور، زارعی از آن دست افراد بود که ضایعه فقدانش را می‌توان از صدور پیام تسلیت‌هایی در سطح سران قوا، مسئولان، دستگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری و همچنین چهره‌های برجسته هنری برای او و دیگر هنرمندان خوشنام و غیوری مثل پروانه معصومی، عنایت‌الله بخشی، محمد کاسبی و اکبر عبدی ارزیابی کرد.

متولد میناب

زنده‌یاد کوروش زارعی متولد اول مهر ۱۳۵۱ در شهر میناب استان هرمزگان بود. علاقه او به بازیگری از دوران نوجوانی شکل گرفت و در ۱۳ سالگی قدم به دنیای تئاتر گذاشت. او پس از دریافت مدرک کارشناسی در رشته هنر‌های نمایشی، فعالیت حرفه‌ای خود را در این عرصه ادامه داد و به‌تدریج به یکی از چهره‌های فعال تئاتر ایران تبدیل شد. او در کنار بازیگری، به کارگردانی و مدیریت هنری نیز علاقه داشت و بخش قابل‌توجهی از زندگی حرفه‌ای خود را صرف اجرای نمایش، حمایت از گروه‌های تئاتری و پرورش استعداد‌های جوان کرد.

نخستین تجربه‌های هنری کوروش زارعی به دوران مدرسه بازمی‌گردد. او در نوجوانی با بازی در نمایش «تیر غیب» نوشته محسن مخملباف، توانست جایزه بازیگری یک جشنواره دانش‌آموزی را به دست آورد. علاقه زارعی به تئاتر در دوران دبیرستان نیز ادامه پیدا کرد و او در همان سال‌ها تجربه کارگردانی را آغاز کرد. نمایش «گل و جهله» از نخستین تجربه‌های کارگردانی او بود که توانست مقام دوم جایزه کانون ملی منتقدان ایران را کسب کند. این هنرمند فقید پس از تحصیل در رشته هنر‌های نمایشی و دریافت مدرک کارشناسی، فعالیت جدی‌تری را در تئاتر دنبال کرد و در ادامه وارد عرصه تلویزیون و سینما شد.

آثار سینمایی

کوروش زارعی در فیلم سینمایی «روز رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش در نقش محمد بن اشعث، از سپاهیان یزید حضور داشت. این فیلم با محوریت واقعه عاشورا ساخته شده و داستان آن به حوادث منتهی به قیام امام حسین (ع) و روز عاشورا می‌پردازد. آرش آصفی، حسن پورشیرازی، شقایق فراهانی، مهتاب کرامتی، پوریا پورسرخ، بابک حمیدیان و فرهاد قائمیان از بازیگران این فیلم هستند.

«امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی، دیگر تجربه سینمایی کوروش زارعی است. داستان فیلم درباره ریاض، یکی از نیرو‌های سابق گروه‌های افراطی است که پس از سال‌ها دوری از خشونت، در پی وقوع حادثه‌ای تلخ دوباره به دنیای درگیری و انتقام کشیده می‌شود. علی نصیریان، فرخ نعمتی، علیرضا نوری، سعید راد، محمد کاسبی، صبا کمالی، عنایت شفیعی و اسماعیل خلج از بازیگران این اثر هستند. زارعی درباره حضورش در این فیلم گفته بود بخش قابل‌توجهی از سکانس‌های بازی او، از جمله چند صحنه مهم، در تدوین نهایی حذف شده‌اند.

مهم‌ترین سریال‌های تلویزیونی

کوروش زارعی فعالیت تلویزیونی خود را با سریال «غروب بی‌پایان» به کارگردانی جواد افشار آغاز کرد. این مجموعه از نخستین تجربه‌های تصویری او پس از سال‌ها فعالیت در تئاتر بود و زمینه حضورش در آثار تلویزیونی بعدی را فراهم کرد.

یکی از نقش‌های شناخته‌شده کوروش زارعی، بازی در سریال تاریخی «یوسف پیامبر» به کارگردانی فرج‌الله سلحشور است. او در این مجموعه نقش «لاوی»، برادر بزرگ‌تر حضرت یوسف، را ایفا کرد. محمود پاک‌نیت، مصطفی زمانی، جعفر دهقان، عباس امیری و الهام حمیدی از بازیگران این سریال بودند.

«مختارنامه» به کارگردانی داوود میرباقری از دیگر مجموعه‌های تلویزیونی کارنامه کوروش زارعی است. این سریال تاریخی به زندگی و قیام مختار ثقفی و حوادث پس از واقعه عاشورا می‌پردازد. او در این سریال نقش سردسته معترضان به زندانی شدن هانی بن عروه را ایفا کرد. فریبرز عرب‌نیا، رضا کیانیان، فرهاد اصلانی، نسرین مقانلو، مهدی فخیم‌زاده و ژاله علو نیز از بازیگران این مجموعه بودند.

کوروش زارعی در سریال «کیمیا» به کارگردانی جواد افشار، نقش خسرو ملکی، یکی از مأموران ارشد ساواک را بازی کرد. داستان این مجموعه در سه مقطع زمانی پیش از انقلاب، دوران جنگ تحمیلی و سال‌های پس از آن روایت می‌شود و زندگی دختری به نام کیمیا را دنبال می‌کند. مهراوه شریفی‌نیا، مهدی پاکدل، حسن پورشیرازی، پوریا پورسرخ، آزیتا حاجیان و نیکی نصیریان از بازیگران این سریال هستند.

«آنام» یکی دیگر از مجموعه‌های تلویزیونی کوروش زارعی به کارگردانی جواد افشار است. داستان این سریال درباره زنی به نام مارال است که پس از گذشت سال‌ها با اتفاقات و راز‌هایی از گذشته زندگی خود روبه‌رو می‌شود. گلچهره سجادیه، شبنم قلی‌خانی، امیررضا دلاوری، مجید واشقانی و مهرانه مهین‌ترابی از بازیگران این مجموعه هستند.

«جابر بن حیان» از دیگر آثار تلویزیونی ثبت‌شده در کارنامه کوروش زارعی است. این مجموعه تاریخی و مذهبی با محوریت زندگی جابر بن حیان، دانشمند و کیمیاگر ایرانی، ساخته شده و از جمله تجربه‌های ابتدایی زارعی در تلویزیون به شمار می‌رود.

فعالیت‌های مدیریتی

فعالیت کوروش زارعی تنها به بازیگری و کارگردانی محدود نبود. او سال‌ها در حوزه مدیریت هنر‌های نمایشی نیز فعالیت کرد و در توسعه تئاتر آیینی، مذهبی و مقاومت نقش داشت.

زارعی مدتی مسئول واحد کارشناسی دفتر مرکزی نمایش «بچه‌های مسجد» بود و در ادامه مسئولیت هدایت و راهبری واحد هنر‌های نمایشی حوزه هنری استان تهران را بر عهده گرفت. او همچنین در سال ۱۳۹۵ به مدیریت مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری منصوب شد و نزدیک به یک دهه در این جایگاه فعالیت کرد.

حمایت از گروه‌های نمایشی شهرستان‌ها، توجه به هنرمندان جوان و گسترش تئاتر آیینی و مذهبی از جمله موضوعاتی بود که در دوره مدیریتی او دنبال شد. برگزاری رویداد‌هایی مانند جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد، همایش تئاتر پیاده‌روی اربعین، جشنواره نقالان علوی و جشنواره نمایشنامه‌نویسی گلدسته‌ها نیز در شمار فعالیت‌های این دوره قرار داشت.

او در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان دبیر چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شد و سابقه عضویت در انجمن بازیگران و کارگردانان خانه تئاتر و داوری بخش افق مقاومت بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت را نیز در کارنامه داشت. زارعی در بهمن ۱۴۰۴ پس از پایان دوره مدیریت خود در مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری، به‌عنوان مشاور رئیس این مجموعه معرفی شد. یکی از تجربه‌های قابل‌توجه او در عرصه بین‌المللی، اجرای نمایش «آینه» در فستیوال جاده ابریشم آلمان در سال ۲۰۰۰ بود؛ اجرایی که با استقبال مخاطبان و تقدیر هنرمندان آلمانی همراه شد.

صحنه آخر

آخرین روز‌های تابستان امسال و در نشست رسانه‌ای دهمین همایش تئاتر پیاده‌روی اربعین «روایت راهیان» بود که زنده‌یاد کوروش زارعی بعد از گرفتن عکسی یادگاری با اصحاب رسانه مجدداً از آخرین آرزویش و تلاش برای تحقق آن گفت؛ آرزوی زارعی که طی سال‌های اخیر در هر مناسبتی از آن یاد می‌کرد، ایجاد اتحادیه تئاتر جهان اسلام بود برای نشر و صدور تفکر انقلاب اسلامی یا همان مقاومت در سرتاسر دنیای اسلام.

متأسفانه این هنرمند فقید و خوشنام روز یک‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، پس از یک دوره بیماری در منزل شخصی خود درگذشت. محمدرضا باقری، مدیر روابط عمومی حوزه هنری، علت درگذشت این هنرمند را عوارض بیماری عنوان کرد که طی یکی دو سال گذشته با آن درگیر بود. همچنین عارضه مغزی سال ۱۴۰۱ وی به‌عنوان مشکل پزشکی پیشین زارعی مطرح شده و علت فوت او نیز عوارض همان بیماری عنوان شده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مراسم بدرقه پیکر این هنرمند فقید، امروز ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور هنرمندان، دوستان، همکاران و خانواده او در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد زارعی روز چهارشنبه (۲۰ آبان ماه) در شهر قم برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم یادبود این هنرمند فقید، روز یک‌شنبه (۲۴ آبان ماه) از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد شهید آیت‌الله خامنه‌ای حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.