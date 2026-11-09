قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

دختر جوان که به دلیل اختلاف با پدرش، خواستگار مورد علاقه‌اش را برای قتل او اجیر کرده بود، پس از جنایت بازداشت شد. متهم به قتل نیز در اعترافی هولناک گفت برای به دست آوردن دل دختر مورد علاقه‌اش، پدر او را با شلیک پنج گلوله به قتل رسانده است.

جوان آنلاین: ساعت ۲۰ شامگاه سه‌شنبه دوازدهم آبان‌ماه، گزارش قتل مردی ۶۰ ساله در خانه‌اش حوالی تهرانپارس به پلیس اعلام شد. دقایقی بعد مأموران در طبقه چهارم ساختمان محل حادثه حاضر شدند و با جسد مردی به نام ابراهیم در اتاق خواب روبه‌رو شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مقتول با شلیک پنج گلوله به قتل رسیده است. با اعلام این خبر، قاضی علایی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شد و تحقیقات جنایی برای کشف راز این قتل را آغاز کرد.

کشف اختلاف خانوادگی

بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول در زمینه معاملات ملکی فعالیت داشته و هنگام وقوع حادثه همسر و دخترش در خانه حضور نداشتند. همسر مقتول در تحقیقات گفت: «برای خرید همراه فرزندانم از خانه بیرون رفته بودیم. وقتی برگشتیم، متوجه شدیم در خانه باز است. وارد شدیم و شوهرم را صدا زدیم، اما پاسخی نداد. وقتی به اتاق خواب رفتیم، با جسد او روبه‌رو شدیم و بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادیم.»

هم‌زمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی عامل یا عاملان جنایت ادامه دادند. در جریان بررسی‌های تخصصی، مشخص شد دختر مقتول از مدتی قبل با پسر جوانی که همسایه آنهاست، رابطه دوستی برقرار کرده و همین موضوع باعث اختلاف و درگیری او با پدرش شده است. با کشف این سرنخ، دختر مقتول به عنوان مظنون بازداشت و به اداره پلیس منتقل شد. او ابتدا هرگونه دخالت در قتل پدرش را انکار کرد، اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت پسر همسایه را برای اجرای نقشه قتل اجیر کرده است.

اعتراف به اجیر کردن پسر همسایه

دختر جوان در اعترافاتش گفت: «بعد از اینکه با پدرم اختلاف پیدا کردم، از پسر مورد علاقه‌ام که همسایه ماست، خواستم او را به قتل برساند. به او گفتم به بهانه‌ای مادرم را از خانه بیرون می‌برم تا تو بتوانی وارد خانه شوی و پدرم را بکشی. به او گفتم دستمزدت را هم از طریق سرقت طلا‌های خانه بردار.» با اعتراف دختر جوان، پسر همسایه بازداشت شد. او نیز در ابتدا منکر قتل بود، اما سرانجام در جریان تحقیقات به جنایت اعتراف کرد.

قتل برای به دست آوردن دل دختر

متهم درباره انگیزه‌اش از ارتکاب قتل گفت: «مدتی بود متوجه شده بودم دختر مورد علاقه‌ام با پدرش اختلاف دارد. تا اینکه او از من خواست پدرش را به قتل برسانم. من عاشقش بودم و می‌خواستم به هر قیمتی دلش را به دست آورم و با او ازدواج کنم، او شرط کرده بود اگر پدرش را به قتل برسانم با من ازدواج می‌کند که قبول کردم. به همین خاطر اسلحه‌ای تهیه کردم و روز حادثه وارد خانه آنها شدم و با شلیک پنج گلوله پدرش را به قتل رساندم.» با اعتراف دو متهم، تحقیقات برای روشن شدن تمام ابعاد این جنایت و بررسی جزئیات نقشه قتل ادامه دارد.