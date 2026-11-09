کد خبر: 1389556
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

ی مرد تاجر که برای سرقت دارایی‌های میلیاردی شریک تجاری‌اش دو سارق سابقه‌دار را اجیر کرده بود، پس از اجرای نقشه‌ای عجیب و سرقت ۱۵۰ میلیارد تومان ارز و ۳ کیلو طلا، از سوی پلیس دستگیر شد. متهم برای اجرای نقشه‌اش، همدستان خود را در پوشش مأموران مبارزه با جرائم اقتصادی به پنت‌هاوس محل اقامتش فرستاده بود. 
غلامرضا مسکنی

جوان آنلاین: اوایل آبان‌ماه امسال، گزارش سرقت مسلحانه از یک پنت‌هاوس در برج مسکونی مجللی در شمال تهران به پلیس اعلام شد. با حضور مأموران در محل، مشخص شد دو مرد مسلح که خود را مأمور مبارزه با جرائم اقتصادی معرفی کرده‌بودند، با ورود به خانه مردی به نام بهداد، دست و پای او و میهمانش را بسته و کیف حاوی اموال میلیاردی میهمان را سرقت کرده‌اند. 

بهداد که یک تاجر است و مدتی قبل پنت‌هاوس را برای سکونت اجاره کرده‌بود، در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «ساعاتی قبل یکی از دوستان و شرکای تجاری‌ام به نام پرهام به خانه‌ام آمد. او چند ساعت قبل از چنگ آدم‌ربایانی که قصد داشتند اموالش را تصاحب کنند، فرار کرده و به همین دلیل با چمدانی حاوی طلا و ارز به خانه من پناه آورده‌بود. هنوز چند ساعتی از حضور او نگذشته بود که دو مرد وارد خانه شدند و خودشان را مأمور مبارزه با جرائم اقتصادی معرفی کردند. آنها با تهدید اسلحه دست و پای ما را بستند و بعد کیف دوستم را با خود بردند. پس از رفتن آنها به سختی توانستیم خودمان را آزاد کنیم و به پلیس خبر دادیم.»

پرهام نیز در تشریح ماجرای آدم‌ربایی گفت: «حدود ۲۴‌ساعت قبل، وقتی با خودروی بنزم از پارکینگ خانه‌ام خارج شدم، ناگهان چند مرد با خودرویی راهم را سد کردند. آنها قصد ربودنم را داشتند، اما با دنده عقب گرفتن و فرار توانستم از دستشان نجات پیدا کنم. بعد از این حادثه تصمیم گرفتم برای شکایت به پلیس مراجعه کنم، اما در مسیر با بهداد تماس گرفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم. او پیشنهاد داد قبل از مراجعه به پلیس، تمام دارایی‌ام را که حدود سه کیلو طلا و ۱۵۰ میلیارد تومان ارز بود، به خانه‌اش منتقل کنم. بهداد معتقد بود ممکن است آدم‌ربایان به خانه‌ام دستبرد بزنند و بهتر است اموالم را در جای امنی نگهداری کنم. قرار بود بعد از آن با هم به اداره پلیس برویم و شکایت کنیم، اما در خانه او بودم که این بار همان افراد در پوشش مأمور پلیس وارد شدند و پس از بستن دست و پایمان، اموالم را سرقت کردند.»

ردپای شریک در سرقت میلیاردی 

با ثبت این شکایت، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی سارقان قلابی وارد عمل شدند. در نخستین مرحله، فیلم دوربین‌های مداربسته برج مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر نشان می‌داد دو مرد نقابدار و مسلح وارد لابی شده و بدون پرس‌وجو از نگهبان یا سرایدار، مستقیم سوار آسانسور شده و به طبقه محل سکونت بهداد رفته‌اند. این موضوع فرضیه آگاهی قبلی سارقان از نشانی و مشخصات پنت‌هاوس را تقویت کرد. از سوی دیگر، کارآگاهان احتمال دادند سارقان با یکی از دو مرد ارتباط داشته و با اطلاع یا هماهنگی او نقشه سرقت را اجرا کرده باشند. به همین دلیل، بهداد در فهرست مظنونان قرار گرفت و هم‌زمان ارتباطات تلفنی و رفت‌وآمد‌های او زیر نظر گرفته شد. بررسی تماس‌های تلفنی نشان داد بهداد از چند روز قبل با مردی سابقه‌دار به نام کیوان در ارتباط بوده‌است؛ مردی که سابقه آدم‌ربایی در پرونده‌اش داشت. تحقیقات بیشتر مشخص کرد کیوان چند سال قبل به اتهام ربودن پسر مالک یکی از باشگاه‌های فوتبال در شمال کشور و اخاذی از خانواده او بازداشت و روانه زندان شده، اما مدتی بعد با سپردن وثیقه آزاد شده‌است. 

گفت‌وگو با متهم | اعتراف به اجیر کردن آدم‌ربایان 

با به دست آمدن این سرنخ‌ها، بهداد بازداشت و به اداره پلیس منتقل شد. او در ابتدا هرگونه دخالت در سرقت را انکار کرد، اما وقتی با شواهد و مدارک روبه‌رو شد، به طراحی نقشه سرقت اعتراف کرد و گفت دو مجرم سابقه‌دار را برای سرقت دارایی‌های شریک تجاری‌اش اجیر کرده‌است. 

با اعتراف متهم، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دو همدست فراری او ادامه دارد. 

خودت را معرفی کن و بگو چطور با شاکی آشنا شدی؟ 
بهداد هستم. آشنایی من و پرهام به ۱۵ سال قبل برمی‌گردد. ما در یک باشگاه ورزشی با هم آشنا شدیم. بعد از مدتی دوستی‌مان عمیق‌تر شد و تصمیم گرفتیم با هم شریک شویم. 

تو که خودت تاجر بودی، چرا برای سرقت اموال شریکت سارق اجیر کردی؟ 
ما مدتی با هم در کار تجارت شریک بودیم، اما بعد از مدتی از هم جدا شدیم. پرهام علاوه بر تجارت، وارد کار خرید و فروش ارز‌های دیجیتال هم شد و به‌تدریج وضع مالی‌اش بهتر شد، اما من با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو شدم. شرایط به جایی رسید که نزدیک بود ورشکست شوم. همین اختلاف وضعیت مالی باعث شد وسوسه شوم و نقشه سرقت اموال دوستم را طراحی کنم. 

‌پس چرا نقشه‌ات به سرقت مسلحانه از خانه خودت ختم شد؟ 
نقشه اول با هوشیاری پرهام ناکام ماند. همان روز با من تماس گرفت و گفت چند نفر قصد ربودنش را داشته‌اند، اما موفق نشده‌اند و می‌خواهد برای شکایت به پلیس مراجعه کند. من هم با ترفندی او را قانع کردم که به جای رفتن به اداره پلیس، اموالش را به خانه من بیاورد. وقتی به خانه‌ام آمد، نقشه دوم را اجرا کردم و دو همدستم در پوشش مأموران پلیس وارد خانه شدند و با تهدید اسلحه دست و پای ما را بستند و اموال را سرقت کردند. 

در جریان سرقت، دو همدستت تمام اموال را با خودشان بردند؟ 
نه، من سر آنها هم کلاه گذاشتم. قبل از ورودشان به خانه، طلا‌ها و ارز‌های خارجی را از کیف خارج کردم و به جای آنها چند بطری آب گذاشتم تا کیف همچنان سنگین باشد و متوجه خالی بودن آن نشوند. اما آنها بعداً متوجه شدند که سرشان کلاه گذاشته‌ام و مجبور شدم ۱۶ بسته دلار به آنها بدهم.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سرقت ، پلیس ، سارقان
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