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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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کوروش زارعی درگذشت

3 کوروش زارعی، هنرمند تئاتر و بازیگر تلویزیون درگذشت.

جوان آنلاین: کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون و از چهره‌های باسابقه هنر‌های نمایشی حوزه هنری بعد از تحمل مدتی بیماری، یکشنبه ۱۷ آبان ماه درگذشت.

کوروش زارعی، کارگردان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون متولد سال ۱۳۵۱ در میناب استان هرمزگان بود. او از ۱۳ سالگی فعالیت خود را در حوزه تئاتر آغاز کرد. این علاقه او در دوران دبیرستان نیز ادامه یافت و درحالی که هنوز دانش‌آموز بود، نمایش «گل و جهله» را کارگردانی کرد که مقام دوم جایزه کانون ملی منتقدان ایران را کسب کرد.

زارعی پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته هنر‌های نمایشی، فعالیت هنری خود را به صورت جدی در حوزه تئاتر آغاز کرد. او سال ۱۳۸۱ با سریال «غروب بی پایان» به کارگردانی جواد افشار وارد قاب تلویزیون شد. زارعی سال ۱۳۸۳ با بازی در سریال «یوسف پیامبر» در نقش لاوی برادر بزرگ حضرت یوسف به شهرت رسید.

ایفای نقش در فیلم‌های «روز رستاخیز»، «امپراطور جهنم»، سریال‌های «آنام»، «کیمیا»، «مختارنامه»، کارگردانی نمایش‌های «کانال کمیل»، «فیروزه که می‌خواند»، «شب مویه‌ها»، «زنان مهتابی مرد آفتابی»، «بانوی بی‌نشان»، «ماه معصوم»، «راکب»، ایفای نقش در نمایش‌های «خاک سبز»، «شام غریب»، «غمنامه فرات»، «خورشید کاروان»، «بر دار شدن حسین‌بن‌منصور حلاج»، «مرگ در ساعت مرغابی»، «مسافران مرو»، «دکتر استوکمان»، «رویا‌های خلیح فارس» از سوابق زارعی است.

کوروش زارعی تجربه دبیری جشنواره تئاتر فجر را داشت.

برچسب ها: کوروش زارعی ، بازیگر ، سینما
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