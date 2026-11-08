کد خبر: 1389331
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تأکید مصر و ترکیه برای لزوم مهار تنش‌ها در منطقه

3 وزرای امور خارجه مصر و ترکیه ضمن بررسی تحولات منطقه بر ضرورت تلاش و هماهنگی برای مهار تنش‌ها در منطقه تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «المصری الیوم»، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر امروز با «هاکان فیدان» همتای ترکیه‌ای خود گفت‌و‌گو و تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش تنش‌ها در منطقه را که در مرحله کنونی شاهد تنش‌های روزافزون است، بررسی کردند.

دو طرف استمرار هماهنگی و مشورت مشترک بین مصر و ترکیه در چارچوب گروه چهارجانبه منطقه‌ای (ترکیه-مصر-پاکستان- عربستان) با همکاری قطر را ضروری دانستند تا تلاش‌ها و تحرکات با همکاری دو طرف آمریکایی و ایرانی تشدید و به مهار تنش‌های کنونی و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها منجر شود.

وزرای خارجه مصر و ترکیه همچنین بر اولویت‌دهی به گفت‌و‌گو، دیپلماسی و دستیابی به تفاهمات سیاسی برای جلوگیری از آغاز مجدد تنش‌های نظامی و پیآمد‌های خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.

وزیر امور خارجه مصر روز گذشته نیز با «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین تحولات منطقه را بررسی کرد.

«نادر زکی» سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که دو طرف در این تماس تلفنی، تحولات منطقه را از جمله تلاش‌های صورت گرفته برای مهار تنش‌ها، احیای آرامش و جلوگیری از تنش‌های نظامی در منطقه بررسی کردند.

وزیر امورخارجه مصر بر اهمیت زیاد ادامه روند مذاکرات تأکید کرد و گفت: گفت‌و‌گو و راه‌حل‌های دیپلماتیک تنها راه جلوگیری از آغاز مجدد درگیری‌های نظامی است.

عبدالعاطی روز جمعه نیز با «فیصل بن فرحان» همتای سعودی خود تلفنی گفت‌و‌گو و آخرین تحولات منطقه، تشویق طرف‌ها به خویشتنداری، اولویت‌دهی به گفت‌و‌گو و مذاکره برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه را بررسی کرد.

برچسب ها: مصر ، ترکیه ، تحولات منطقه
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