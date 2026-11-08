ترکیب تیم پزشکی حج ۱۴۰۶ تغییر کرد

درحالی‌که زنان بیش از نیمی از زائران حج کشورمان را تشکیل می‌دهند، حضور متخصصان زنان در تیم پزشکی سال‌ها محدود بود، اما حالا حج ۱۴۰۶ با یک تغییر متفاوت برای درمان بانوان همراه شده است.

جوان آنلاین: در حج ۱۴۰۶ تعداد متخصص زنان تیم پزشکی ایران نسبت به سال قبل سه برابر می‌شود. معاون مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر علی‌اکبر جنگجو می‌گوید که «تعداد متخصصان زنان را از دو به ۶ نفر افزایش داده‌ایم.» این در حالی است که در حج آینده ۳۰۸ نفر به عنوان تیم درمانی به حج اعزام می‌شوند.

به گزارش فارس، در سال‌های گذشته فقط دو متخصص زنان در ترکیب تیم پزشکی اعزامی حضور داشتند این در حالی است که بانوان ۵۵ درصد زائران ایرانی را تشکیل می‌دادند. به این ترتیب، بیش از نیمی از جمعیت اعزامی حجاج ایرانی با ظرفیت محدودی از خدمات تخصصی زنان روبه‌رو بودند.

امسال میانگین سنی زائران ایرانی حدود ۵۷ سال است که ۴۸ درصد آنها دست‌کم یک بیماری زمینه‌ای دارند. با توجه به بالا بودن تعداد بانوان متقاضی حج آینده، در مدینه یک درمانگاه و در مکه دو درمانگاه با حضور متخصص زنان راه‌اندازی می‌شود. معاون مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر می‌گوید که خدمات در این مراکز به‌صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود.

علاوه بر تعداد پزشکان، تمرکز خدمات در چند درمانگاه ممکن است برای زائرانی که در هتل‌های دورتر اسکان دارند، دسترسی به پزشک متخصص را دشوار کند. این در حالی است که سعود‌ها هم در مکه و مدینه برای زائران مراکر درمانی راه‌اندازی می‌کنند.

کارشناس درمانی علی لبانی می‌گوید که حضور متخصصان ایرانی ضروری است چرا که موانع زبانی و فرهنگی ممکن است زائران را برای مراجعه به پزشکان سعودی با مشکل روبه‌رو کند و پزشک ایرانی دسترسی راحت‌تری فراهم می‌کند.

کارشناس زیارتی بهرام اسدی می‌گوید که این مشکل با افزایش پزشک حل نمی‌شود. بیمارستان‌های مجهز سعودی ظرفیت درمان دارند و بهتر است تیم ایرانی به‌جای توسعه درمانگاه‌ها، بر ارجاع و همراهی زائران تمرکز کند.

کارشناسان می‌گویند که باید به جای تمرکز صرف بر افزایش پزشکان، درمانگاه‌های ایرانی به مراکز ارجاع و پیگیری درمان در بیمارستان‌های عربستان متصل شوند تا زائران بدون سرگردانی به خدمات تخصصی دسترسی داشته باشند.