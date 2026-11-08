کد خبر: 1389326
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

جزییات جدیدی از تیراندازی مرگبار در لهستان

3 بر اساس اعلام سخنگوی وزارت کشور لهستان، شهروندان ۶ کشور از جمله روسیه در میان جان‎ باختگان و مجروحان حادثه تیراندازی این کشور هستند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کارولینا گالچکا سخنگوی وزارت کشور لهستان امروز یکشنبه گزارش داد که در میان کشته شدگان و مجروحان حمله تروریستی روز گذشته در کراکوف، علاوه بر شهروندان لهستانی، اتباع ۵ کشور روسیه، انگلیس، اتریش، آلمان و پرتغال نیز وجود دارند.

سخنگوی وزارت کشور لهستان در این خصوص اضافه کرد که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زخمی‌های این حادثه ادامه دارد.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه به خبرگزاری ریانو وستی خبر داد: وضعیت شهروند روس مجروح شده در تیراندازی کراکوف در لهستان، مساعد است و جان وی در خطر نیست.

به گفته این منبع، این زن روس از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش عادی منتقل شده است.

دادستانی کل لهستان ساعاتی پیش اعلام کرد که تحقیقات درباره تیراندازی روز شنبه در شهر کراکوف را با عنوان «جرم تروریستی» آغاز کرده است. در این حادثه ۶ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.

مقام‌های لهستانی اعلام کردند: مظنون ۲۴ ساله این تیراندازی، که شهروند لهستان است، به ایدئولوژی‌های راست افراطی علاقه داشته است. او روز شنبه در مرکز تاریخی کراکوف به‌صورت تصادفی به سوی افراد تیراندازی کرد.

برچسب ها: تیراندازی ، لهستان ، شهروندان روس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

ایران در امریکا انتخابات را برد!

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

شاخ امریکا را خواهیم شکست

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

مشق مقاومت

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

طبق وصیت پدرم دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

آب در خوابگه شیطان!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار