کد خبر: 1389324
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

فراکسیون الصادقون: گذرگاه‌های عراق هرگز گروگان دیکته‌های خارجی نخواهد بود

3 سخنگوی فراکسیون پارلمانی «الصادقون» عراق در واکنش به تعطیلی گذرگاه الشیب (چذابه) در مرز ایران، تأکید کرد که گذرگاه‌های عراق هرگز گروگان دیکته‌های خارجی نخواهد بود.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه عراقی «العهد»، «محمد کریم البلداوی» سخنگوی فراکسیون پارلمانی «الصادقون» عراق در واکنش به تصمیم دولت این کشور برای تعطیلی گذرگاه چذابه در مرز ایران بنابه درخواست آمریکا، گفت: حاکمیت عراق قابل مذاکره نیست و گذرگاه‌های آن هرگز گروگان دیکته‌های خارجی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تصمیم برای بازگشایی یا بستن گذرگاه‌ها یک مساله کاملا داخلی مختص عراق است که بر اساس منافع ملی اتخاذ می‌شود نه فشار‌های خارجی؛ دولت باید درباره تناقض‌گویی در خصوص گذرگاه الشیب توضیح دهد و زمان روشنی را برای بازگشایی این گذرگاه و جبران خسارت برای آسیب‌دیدگان اعلام کند.

این نماینده پارلمان عراق با اشاره به اینکه عراق در درجه نخست اهمیت قرار دارد، تأکید کرد: اول عراق، حاکمیت عراق نیز خط قرمز است.

در همین ارتباط فراکسیون پارلمانی بدر عراق با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور تاکید کرد که با قاطعیت مخالف دیکته‌های آمریکا برای بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران است.

این فراکسیون در بیانیه‌ای تصریح کرد: اظهارات وزیر خارجه مبنی بر مطالبه‌ها و دیکته‌های آمریکا نشان دهنده‌ی طرح و دستورالعمل‌هایی است که جنوب کشور را هدف قرار می‌دهد و این امر دخالت در تصمیمات حاکمیتی است.

فواد حسین وزیر امور خارجه عراق اخیرا در گفت‌و‌گو با شبکه «الجزیره» تصریح کرد، آمریکا به طور رسمی خواستار بستن همه گذرگاه‌های مرزی با ایران به استثنای دو گذرگاه شده است.

وی همچنین گفت بغداد به دلیل توقف صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت دیده است.

دولت عراق در تاریخ ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) اعلام کرد که گذرگاه چذابه با ایران تا اطلاع ثانوی بسته است. پیش‌تر، «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق گفت که تعطیلی گذرگاه چذابه به دلیل عدم آمادگی و برخی مشکلات فنی است، اما افزود که تبادلات تجاری در چند گذرگاه دیگر در مرز ایران در جریان است.

برچسب ها: عراق ، گذرگاه چذابه ، ایران
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