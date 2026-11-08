جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، این حمله پس از آن صورت گرفت که ساعاتی پیش جنگنده‌های عربستان سعودی امروز حملاتی را به مناطق مختلف استان‌های صعده و تعز انجام دادند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های عربستان سعودی در سه نوبت منطقه باقم در استان صعده را بمباران کردند.

همچنین در حمله هوایی به منطقه آل عمار در شهرستان الصفرا در همین استان، یک زن سالخورده زخمی شد و ده‌ها رأس دام تلف شدند.

از سوی دیگر، حملات هوایی عربستان به شهرستان الشمایتین در استان تعز نیز به زخمی شدن شماری از شهروندان یمنی، از جمله زنان و کودکان، منجر شد.

یک منبع محلی به خبرگزاری رسمی یمن اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان مناطقی از منطقه المساحین در شهرستان الشمایتین را هدف حملات هوایی قرار دادند که در پی آن چند نفر زخمی شدند.

این حملات درحالی انجام شده است که طی روز‌های گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن تشدید شد.

هم‌زمان درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به‌ویژه در محور تعز ادامه دارد.

این درحالی است که هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی در یمن، علاوه بر به خطر انداختن جان غیرنظامیان، نگرانی‌هایی درباره آسیب به زیرساخت‌ها و پیامد‌های اقتصادی ناشی از توقف یا اختلال در فعالیت مراکز تولیدی ایجاد کرده است.