رویترز: امروز هیچ نفتکشی از تنگه هرمز عبور نکرد

جوان آنلاین: رویترز امروز (یکشنبه) اعلام کرد که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در پایان هفته جاری میلادی به‌شدت کاهش یافت و داده‌های ردیابی دریایی نشان می‌دهد که حملات به نفتکش‌ها و توقف مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌های خاورمیانه، عبور و مرور دریایی از این آبراه راهبردی را تقریباً متوقف کرده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز شنبه تنها پنج کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند و روز یکشنبه هیچ عبوری ثبت نشد.

این در حالی است که در روز‌های پایانی هفته قبل (شنبه و یکشنبه گذشته)، ۳۱ کشتی از این مسیر عبور کرده بودند و این رقم کاهش بیش از ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در میان کشتی‌هایی که روز شنبه وارد تنگه شدند، یک نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام که مخازن آن خالی بود و سامانه شناسایی خودکار خود را خاموش کرده بود، به چشم می‌خورد. همچنین یک کشتی بسیار بزرگ حامل گاز مایع با پرچم هند از مسیر ایران عبور کرد.

داده‌های کپلر همچنین نشان می‌دهد یک نفتکش کوچک حامل نفت کوره ایران از تنگه هرمز خارج شده است.

این کاهش شدید تردد پس از آن رخ داد که امارات متحده عربی اعلام کرد سه کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی که در حال عبور از منطقه بودند، هدف حمله قرار گرفته‌اند.

آمریکا نیز اعلام کرده است که می‌تواند محاصره دریایی ایران را به‌طور نامحدود ادامه دهد. البته برخی کشتی‌ها ممکن است با خاموش کردن فرستنده‌های شناسایی خود از این مسیر عبور کنند و در آمار ردیابی ثبت نشوند، اما ارقام فعلی همچنان فاصله زیادی با حجم معمول تردد در این آبراه دارد.

پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ماه فوریه، روزانه بیش از ۱۳۰ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز روز شنبه در گفت‌و‌گو با رسانه‌های داخلی اعلام کرد که برای ازسرگیری تردد کشتی‌ها، واشنگتن باید شروط ایران درباره این تنگه را بپذیرد.

تنگه هرمز پیش از جنگ محل عبور حدود یک‌پنجم محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان بود. در تنگه باب‌المندب نیز که حوثی‌های یمن از ۲۰ ژوئیه محاصره دریایی علیه عربستان سعودی اعلام کرده‌اند، داده‌های کپلر از عبور ۴۹ کشتی حامل کالا در آخر هفته حکایت دارد؛ این رقم در هفته قبل ۵۵ کشتی بود و هیچ محموله نفتی عربستان سعودی نیز در این مسیر ثبت نشده است.