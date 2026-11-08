کد خبر: 1389317
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

سرمای شدید و چادر‌های سیل‌زده؛ فاجعه‌ای که هر زمستان در غزه تکرار می‌شود

3 اولین بارش در غزه ظرف چند ساعت به یک فاجعه جدید تبدیل شد، پس از آنکه آب چادر‌های فرسوده را درنوردید و اردوگاه‌های آوارگان را به گودال‌هایی از آب و گل تبدیل کرد.

جوان آنلاین: الجزیره در گزارشی درباره اوضاع نابسامان غزه به دنبال بارش‌های سنگین، آورده است: بارانی که با اولین سامانه کم فشار زمستان امسال بر نوار غزه بارید، برای هزاران خانواده آواره، تنها یک طوفان گذرا نبود، بلکه ظرف چند ساعت به یک فاجعه جدید تبدیل شد، پس از آنکه آب چادر‌های فرسوده را درنوردید، تشک‌ها، پتو‌ها و لباس‌ها را غرق در آب کرد و اردوگاه‌های آوارگان را به گودال‌هایی از آب و گل تبدیل کرد و کودکان، زنان و سالمندان را بدون سرپناهی برای محافظت از خود رها کرد.

به گزارش مهر، در اردوگاه‌های آوارگان پراکنده در سراسر نوار غزه، خانواده‌های فلسطینی با صحنه سرازیر شدن آب به داخل چادرهایشان از خواب بیدار شدند. برخی از آوارگان با ابزار‌های ابتدایی مشغول تلاش ناامیدانه برای تخلیه آب بودند، در حالی که برخی دیگر پس از اینکه محل خوابشان به فضا‌هایی غرق در آب تبدیل شده بود، فرزندان خود را حمل می‌کردند و هر آنچه از وسایلشان را که می‌توانستند نجات دهند، بیرون می‌آوردند.

رنج کودکان در این شرایط دوچندان می‌شود، زیرا اثرات باران تنها به خیس شدن لباس‌ها و پتوهایشان محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به کمبود لباس‌های زمستانی، وسایل گرمایشی و مایحتاج اولیه که اشغالگران اسرائیلی از ورود آنها به این منطقه جلوگیری می‌کنند، آنها را از داشتن مکانی امن و خشک برای خواب محروم می‌کند.

با تجمع آب در داخل اردوگاه‌ها و پناهگاه‌ها، آوارگان سعی کردند با استفاده از روش‌های ابتدایی، از طریق ظروف، ابزار دستی و ریختن شن در جلوی ورودی چادرها، آن را تخلیه کنند تا از نفوذ آب به داخل آنها جلوگیری شود، اما این تلاش‌ها در مواجهه با بارندگی شدید و وسعت زیاد مناطق آسیب‌دیده کافی نبود.

در مواجهه با خسارات گسترده، نیرو‌های دفاع مدنی و شهرداری به دلیل کمبود سوخت و خسارت به تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تخلیه آب، پاکسازی جاده‌ها و جمع‌آوری آوار، با مشکلات قابل توجهی در مقابله با پیامد‌های طوفان رو‌به‌رو هستند.

این فاجعه فقط خسارات ناشی از موج باران گذرا نیست، بلکه نشان‌دهنده شکنندگی شرایط زندگی آوارگان به دلیل سال‌ها جنگ خانمانسوز جاری توسط اسرائیل، در بحبوحه تخریب خانه‌ها، آسیب به زیرساخت‌ها و کمبود کمک‌های بشردوستانه است.

با فرا رسیدن زمستان، به نظر می‌رسد نیاز‌ها فراتر از تعمیر چادر‌های آسیب‌دیده است، زیرا این امر مستلزم مداخله فوری بین‌المللی برای تأمین واحد‌های سرپناه بادوام‌تر، گرمایش ایمن و احیای شبکه‌های فاضلاب و زهکشی آب باران است.

در حالی که بخش محاصره‌شده درخواست‌های خود را از سازمان‌های بین‌المللی، جامعه بین‌المللی و کل جهان برای مداخله فوری تجدید می‌کند، هزاران کودک، زن و سالمند همچنان با زمستانی سخت رو‌به‌رو هستند و سرپناهی جز چادر‌های ویران‌شده که آنها را از سرما و باران محافظت نمی‌کند، زمین‌های غرق در آب، و نگرانی مداوم از اینکه روز‌های آینده موج‌های جدیدی از سرما و باران را به همراه خواهد داشت، رنج آنها را افزایش می‌دهد و زندگی آنها را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهد، ندارند.

الجزیره در پایان گزارش خود آورده است: جنگ اسرائیل هرگونه رنجی را برای ساکنان نوار غزه، از بمباران و ویرانی گرفته تا آوارگی اجباری و بی‌خانمانی، و البته گرسنگی، تشنگی و کمبود غذا و دارو به همراه داشته است. در حالی که آوارگان فکر می‌کردند چادر‌هایی که در آنها پس از دست دادن خانه‌هایشان پناه گرفته‌اند، اندکی آنها را در امان نگه خواهد داشت؛ اما زمستان از راه رسید و درد جدیدی به مصائب آنها افزود.

برچسب ها: نوار غزه ، فلسطین ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

مشق مقاومت

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

زهرمار

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

ما و کنگره دموکرات

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود

شهید عشق به وطن شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار