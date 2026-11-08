کد خبر: 1389316
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

برافراشتن پرچم فلسطین مقابل پارلمان آلمان

3 فعالان حامی فلسطین روز یکشنبه پرچم فلسطین را جایگزین پرچم آلمان در مقابل ساختمان پارلمان کردند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، فعالان گروه «مسالمت‌آمیز علیه نسل‌کشی» روز یکشنبه پرچم فلسطین را به جای پرچم آلمان بر فراز یکی از میله‌های مقابل ساختمان پارلمان این کشور در برلین برافراشتند.

به گزارش مهر، این اقدام در اعتراض به سیاست‌های دولت آلمان در حمایت از رژیم صهیونیستی و سکوت مقام‌های این کشور در برابر جنایات جنگی در غزه انجام شد.

این گروه اعلام کرد هدف از این اقدام، اعلام همبستگی با مردم فلسطین و اعتراض به بی‌عملی سیاستمداران آلمانی در برابر نقض گسترده حقوق بشر و نسل‌کشی فلسطینیان است.

پلیس برلین اعلام کرد سه فعال در محل بازداشت شده‌اند و تحقیقات درباره ظن توهین به دولت و نماد‌های رسمی آلمان آغاز شده است!

گروه «مسالمت‌آمیز علیه نسل‌کشی» همچنین از برگزاری اعتراض‌های بیشتری در روز‌های آینده علیه سیاست دولت آلمان و ادامه ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی خبر داد. این گروه خواستار توقف کامل ارسال تسلیحات از سوی شرکت راین‌متال به اسرائیل و تعطیلی تأسیسات این شرکت در برلین شده است.

برچسب ها: برافراشته شدن پرچم فلسطین ، آلمان ، رژیم صهیونیستی
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