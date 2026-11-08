وقوع زلزله ۳.۱ ریشتری حوالی بندرعباس هرمزگان

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر حوالی بندرعباس در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

جوان آنلاین: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۱۷:۱۱:۴۲ بعد از ظهر یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه حوالی بندرعباس در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی طول جغرافیایی ۵۶.۲۶ و عرض جغرافیایی ۲۷.۴۳ ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهر‌ها به کانون این زمین لرزه، ۲۷ کیلومتری بندرعباس، ۲۷ کیلومتری قلعه قاضی و ۳۷ کیلومتری تخت در استان هرمزگان اعلام شده‌اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.