جزئیات ۴ عملیات ارتش یمن در عمق خاک عربستان

جوان آنلاین: سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای که امروز -یکشنبه- منتشر شد، اعلام کرد چهار عملیات نظامی با استفاده از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد‌ها علیه اهدافی در عمق خاک عربستان سعودی انجام داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، عملیات نخست اهدافی از جمله فرودگاه بین‌المللی خالد، مخازن نفتی شرکت آرامکو و مرکز مالی در ریاض را هدف قرار داده است. این حملات با اصابت مستقیم همراه بوده و خسارات گسترده‌ای به اهداف مورد نظر وارد کرده است.

طبق بیانیه صادره ارتش یمن، در عملیات دوم، شرکت آرامکو در منطقه بقیق هدف قرار گرفت، این حمله موجب وقوع آتش‌سوزی در محل شده است.

همچنین در عملیات سوم، تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان در شرق استان جوف و منطقه مدغل در استان مأرب هدف حمله قرار گرفتند.

در عملیات چهارم نیز تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان در منطقه المضاربه، در استان لحج، هدف قرار گرفتند. نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند این حمله نیز به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از نیرو‌ها منجر شده است.

نیرو‌های مسلح یمن در پایان این بیانیه اعلام کردند عملیات نظامی علیه اهدافی در عمق خاک عربستان را تا زمان بازدارندگی در برابر تجاوز عربستان و توقف حملات و پایان محاصره یمن، ادامه خواهند داد.

در این بیانیه همچنین بر ادامه حملات به تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان و افسران این کشور تأکید شده است.