وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن با طرف‌های مربوطه درباره برگزاری نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری چین، آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس آتی همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در حال رایزنی است.

جوان آنلاین: آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: پکن برای نخستین بار تأیید کرده است که درباره برگزاری نشستی سه‌جانبه میان شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در ماه نوامبر (آبان) در حال گفت‌و‌گو با طرف‌های مرتبط است.

به گزارش ایرنا، براساس این گزارش، مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری اعلام کرد که این کشور درباره دیدار سه رئیس‌جمهوری با طرف‌های مربوطه در ارتباط است.

آسوشیتدپرس نوشت: در صورت توافق نهایی، دیدار روسای جمهوری چین، آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس سران اپک در شهر شنژن در جنوب چین برگزار خواهد شد. با این حال، هنوز هیچ برنامه قطعی درباره برگزاری این نشست اعلام نشده است.

چین میزبان اجلاس امسال سران اپک است که ۲۱ اقتصاد جهان از جمله آمریکا و روسیه در آن عضویت دارند. انتظار می‌رود ترامپ نیز در جریان سفر به شنژن با شی جین‌پینگ دیدار کند.

آسوشیتدپرس نوشت: منافع سه کشور در موضوعاتی مانند جنگ اوکراین و کنترل تسلیحات هسته‌ای با یکدیگر تضاد دارد و همین مسئله می‌تواند دستیابی به توافق‌های جدی در چنین نشستی را دشوار کند.

در همین زمینه، دونالد ترامپ پیش‌تر از علاقه خود به گفت‌و‌گو با رهبران چین و روسیه درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای سخن گفته بود. در مقابل، مسکو بر موضوع جنگ اوکراین و مواضع خود در این مناقشه تمرکز دارد.

به نوشته آسوشیتدپرس، برخی تحلیلگران معتقدند چنین دیداری، حتی در صورت نداشتن دستاورد‌های عملی مشخص، می‌تواند از نظر دیپلماتیک و نمایش روابط میان سه قدرت جهانی اهمیت داشته باشد.

احتمال برگزاری این نشست پیش‌تر نیز از سوی مقام‌های روسیه مطرح شده بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرده بود که موضوع دیدار احتمالی سه رئیس‌جمهوری در حاشیه اجلاس اپک مطرح شده، اما درباره برگزاری یا دستور کار آن توافق مشخصی حاصل نشده است.

اجلاس سران اپک قرار است روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ و ۲۸ آبان ۱۴۰۵) در شنژن چین برگزار شود.

یکی از موضوعات مورد علاقه ترامپ در دیدار احتمالی، کنترل تسلیحات هسته‌ای است. در حالی که روسیه بر تحولات جنگ اوکراین تأکید دارد.

تحلیلگران معتقدند اختلاف منافع سه کشور ممکن است مانع دستیابی به توافق‌های عملی در این نشست شود.