منابع خبری اعلام کردند در پی وقوع سیل‌های ناگهانی و فروریختن یک پل در استان «دیرالزور» واقع در شرق سوریه، دست‌کم یک نفر جان باخت

جوان آنلاین: این حادثه موجب قطع یک مسیر ارتباطی حیاتی و محصور شدن محله‌های مسکونی شده است.

به گزارش ایسنا، این پل در مسیری واقع شده که این شهر را به مرز عراق متصل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، سیلاب بسیاری از خانه‌ها و جاده‌ها را فرا گرفته و آسیب به شبکه برق نیز منجر به قطع برق در منطقه شده است.

مقامات محلی می‌گویند نیرو‌های امدادی به‌طور مداوم مشغول ارزیابی خسارات و پایش سطح آب هستند.

بارش‌های سنگین در روز‌های اخیر باعث وقوع سیل در چندین استان سوریه شده است.

در استان «لاذقیه»، سیل موجب تخریب یک پل دیگر نیز شده است. مقامات استانی اعلام کردند که عملیات تعمیر و بازسازی این پل آغاز شده است.

سیل همچنین زمین‌های کشاورزی و مناطق مسکونی در شمال حلب را درنوردید.

به گفته وزارت مدیریت بحران و بلایای طبیعی سوریه، بارش‌های سنگین در اواخر ماه گذشته نیز منجر به جان باختن هفت غیرنظامی از جمله پنج کودک در مناطق روستایی شد.