هشدار آلمان درباره سفر به عربستان

وزارت خارجه آلمان با اشاره به تداوم حملات ارتش یمن به فرودگاه ریاض و سایر فرودگاه‌های عربستان، نسبت به سفر به این کشور هشدار داد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه آلمان امروز یکشنبه در بیانیه‌ای به مردم این کشور درباره سفر به عربستان در سایه تداوم حملات یمن هشدار داد.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، این وزارتخانه در ادامه بیانیه خود تاکید کرد فرودگاه بین‌المللی ریاض در بحبوحه هشدار‌های یمنی‌ها درباره استفاده نکردن از این فرودگاه، به طور منظم و مکرر مورد حمله قرار می‌گیرد.

وزارت خارجه آلمان همچنین اعلام کرد فرودگاه‌های الدمام، ابها، جازان و نجران نیز هدف حملاتی قرار گرفتند و ما انتظار داریم این حملات با احتمال بسته شدن کامل حریم هوایی ادامه یابد.

این هشدار در حالی منتشر شده که رسانه‌های سعودی از صدور هشدار امنیتی در شهر دمام درباره خطر احتمالی خبر داده بودند. همچنین هشدار‌های مشابهی در استان‌های احساء و بقیق صادر شده است.

خبرگزاری رویترز نیز از صدور هشدار مشابه در ظهران و بقیق خبر داده بود.