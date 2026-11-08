جوان آنلاین: به نقل از تاس، الکساندر پانکین، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری اعلام کرد مسکو آماده است به همراه شرکای علاقه‌مند، سازوکار همکاری «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع به‌علاوه ایران» را بررسی کند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در نشست شورای سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع در ۹ اکتبر (۱۷ مهر) در ترکمنستان گفت پزشکیان نخستین رئیس‌جمهور ایران بود که به این نشست دعوت شد.

پانکین افزود روسیه از نخستین کشور‌هایی بود که از پیشنهاد طرف ترکمنستانی برای دعوت از رئیس‌جمهور ایران حمایت کرد و مشارکت پزشکیان در نشست سران این سازمان را بسیار ارزشمند دانست.

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به پیشنهاد پزشکیان برای ایجاد سازوکار «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع به‌علاوه یک» گفت این ایده در مسکو، پایتخت‌های دیگر کشور‌های عضو و محافل کارشناسی با استقبال و توجه زیادی روبه‌رو شده است.

وی تأکید کرد گسترش همکاری میان کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و ایران در حوزه‌های مختلف ظرفیت قابل‌توجهی دارد.

پانکین در عین حال، طرح موضوع گسترش عضویت در این سازمان را زودهنگام دانست و گفت سازوکار‌های موجود از جمله چارچوب «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع به‌علاوه»، در حال حاضر فرصت‌های کافی برای همکاری با کشور‌های ثالث و اجرای طرح‌های مشترک را فراهم می‌کنند.