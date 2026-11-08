کد خبر: 1389307
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه آماده بررسی سازوکار «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و ایران» است

3 معاون وزیر خارجه روسیه از آمادگی مسکو برای همکاری با شرکای علاقه‌مند در چارچوب سازوکار «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع به‌علاوه ایران» خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، الکساندر پانکین، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری اعلام کرد مسکو آماده است به همراه شرکای علاقه‌مند، سازوکار همکاری «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع به‌علاوه ایران» را بررسی کند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در نشست شورای سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع در ۹ اکتبر (۱۷ مهر) در ترکمنستان گفت پزشکیان نخستین رئیس‌جمهور ایران بود که به این نشست دعوت شد.

پانکین افزود روسیه از نخستین کشور‌هایی بود که از پیشنهاد طرف ترکمنستانی برای دعوت از رئیس‌جمهور ایران حمایت کرد و مشارکت پزشکیان در نشست سران این سازمان را بسیار ارزشمند دانست.

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به پیشنهاد پزشکیان برای ایجاد سازوکار «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع به‌علاوه یک» گفت این ایده در مسکو، پایتخت‌های دیگر کشور‌های عضو و محافل کارشناسی با استقبال و توجه زیادی روبه‌رو شده است.

وی تأکید کرد گسترش همکاری میان کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و ایران در حوزه‌های مختلف ظرفیت قابل‌توجهی دارد.

پانکین در عین حال، طرح موضوع گسترش عضویت در این سازمان را زودهنگام دانست و گفت سازوکار‌های موجود از جمله چارچوب «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع به‌علاوه»، در حال حاضر فرصت‌های کافی برای همکاری با کشور‌های ثالث و اجرای طرح‌های مشترک را فراهم می‌کنند.

برچسب ها: روسیه ، ایران ، مسعود پزشکیان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

ایران در امریکا انتخابات را برد!

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

شاخ امریکا را خواهیم شکست

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

مشق مقاومت

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

طبق وصیت پدرم دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار