رئیس حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما» بر مخالفت خود با ائتلاف با احزاب عرب تاکید کرد و گفت اجازه تشکیل دولت وابسته به عرب‌ها را نخواهند داد.

جوان آنلاین: آویگدور لیبرمن رئیس حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما» امروز -یکشنبه- طی اظهاراتی ادعا کرد: اجازه نخواهم داد که دولتی تشکیل شود که به احزاب عربی وابسته باشد؛ زیرا این امر به امنیت اسرائیل آسیب خواهد رساند و باعث بازگشت نتانیاهو به قدرت خواهد شد.

به گزارش ایسنا، آویگدور لیبرمن و گادی ایزنکوت رئیس حزب یشار فردا با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا در تلاش برای رسیدن به توافقاتی باشند که امکان تشکیل دولت را فراهم کند.

گادی آیزنکوت رهبر حزب یشار که مأمور تشکیل دولت شده، در شرایطی که هنوز اکثریت لازم در کنست را در اختیار ندارد، با سه سناریوی اصلی روبه‌رو است.

سناریوی نخست، تشکیل دولت اقلیت با تکیه بر حمایت دو فهرست عربی است؛ حمایتی که می‌تواند شمار کرسی‌های پشتیبان دولت را به ۶۷ کرسی برساند.

سناریوی دوم، ائتلاف با دو حزب «شاس» و «یهدوت هتوراه» است که مجموعاً ۱۳ کرسی در اختیار دارند و می‌توانند آیزنکوت را به حد نصاب اکثریت برسانند. با این حال، اختلاف بر سر معافیت طلاب مدارس دینی یهودی از خدمت نظامی در ارتش، از موانع اصلی این گزینه به شمار می‌رود.

سناریوی سوم، تشکیل دولت وحدت با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو است که می‌تواند اکثریتی ۶۷ نفره ایجاد کند؛ هرچند آیزنکوت پیش‌تر متعهد شده بود نتانیاهو را از قدرت کنار بزند.

در صورتی که آیزنکوت طی مهلت ۲۸ روزه موفق به تشکیل دولت نشود، احتمال دارد مأموریت تشکیل کابینه به نتانیاهو واگذار شود یا در صورت تداوم بن‌بست، روند سیاسی به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پیش برود.