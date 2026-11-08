کد خبر: 1389304
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۲
جامعه » اخبار كلی

۱۴ درصد ایرانی‌های بالای ۲۵ سال دیابت دارند

3 مدیرکل دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: بر اساس پایش سال ۱۴۰۰، حداقل ۱۴ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال در کشور، درگیر بیماری دیابت هستند.

جوان آنلاین: به نقل از وبدا، هفته ملی دیابت از ۲۰ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره دیابت، تأکید بر پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل مؤثر این بیماری برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، شعار روز جهانی دیابت در سال ۲۰۲۶ از سوی فدراسیون بین‌المللی دیابت (IDF)، «اقدام زودهنگام برای دیابت» تعیین شده است.

بر اساس آمار‌های ارائه شده، بیش از ۵۸۸ میلیون نفر در گروه سنی ۲۰ تا ۷۹ سال در جهان به دیابت مبتلا هستند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۸۵۲ میلیون نفر برسد. همچنین حدود ۲۵۲ میلیون بزرگسال مبتلا به دیابت از بیماری خود آگاهی ندارند.

جعفر جندقی، مدیرکل دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: بر اساس نتایج هشتمین پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در سال ۱۴۰۰، دست‌کم ۱۴ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال، معادل بیش از ۷.۵ میلیون نفر، به دیابت مبتلا هستند. با احتساب افراد دارای اختلال تحمل گلوکز (پیش‌دیابت)، شمار افراد مبتلا یا در معرض ابتلا به دیابت به حدود ۲۰ میلیون نفر می‌رسد.

وی افزود: در همین راستا، روز‌های هفته ملی دیابت با محور‌های پیشگیری از دیابت، درمان مؤثر، فعالیت بدنی، اقدام زودهنگام، آموزش، تغذیه سالم و رسانه نام‌گذاری شده است.

جندقی گفت: بر اساس این نام‌گذاری، ۲۰ آبان به پیشگیری از دیابت، ۲۱ آبان به دیابت و درمان مؤثر، ۲۲ آبان به دیابت و فعالیت بدنی، ۲۳ آبان به دیابت و اقدام زودهنگام (روز جهانی دیابت)، ۲۴ آبان به دیابت و آموزش، ۲۵ آبان به دیابت و تغذیه سالم و ۲۶ آبان به دیابت و رسانه اختصاص دارد.

وی افزود: از پیام‌های کلیدی این مناسبت می‌توان به بدون علامت بودن معمول دیابت نوع ۲، احتمال بروز عوارض به‌عنوان نخستین نشانه بیماری، اهمیت تشخیص صحیح دیابت نوع یک و ضرورت اقدام زودهنگام برای برخورداری مبتلایان از زندگی سالم اشاره کرد.

جندقی گفت: در طول این هفته، دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با همکاری مرکز روابط عمومی، دفاتر تخصصی معاونت بهداشت، معاونت درمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی، انجمن‌های دیابت و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط، برنامه‌های متنوعی با هدف ارتقای آگاهی عمومی درباره پیشگیری و کنترل دیابت اجرا خواهد کرد.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، ایران ، دیابت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

ایران در امریکا انتخابات را برد!

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

شاخ امریکا را خواهیم شکست

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

مشق مقاومت

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

طبق وصیت پدرم دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار