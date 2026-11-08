جوان آنلاین: به نقل از وبدا، هفته ملی دیابت از ۲۰ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره دیابت، تأکید بر پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل مؤثر این بیماری برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، شعار روز جهانی دیابت در سال ۲۰۲۶ از سوی فدراسیون بین‌المللی دیابت (IDF)، «اقدام زودهنگام برای دیابت» تعیین شده است.

بر اساس آمار‌های ارائه شده، بیش از ۵۸۸ میلیون نفر در گروه سنی ۲۰ تا ۷۹ سال در جهان به دیابت مبتلا هستند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۸۵۲ میلیون نفر برسد. همچنین حدود ۲۵۲ میلیون بزرگسال مبتلا به دیابت از بیماری خود آگاهی ندارند.

جعفر جندقی، مدیرکل دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: بر اساس نتایج هشتمین پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در سال ۱۴۰۰، دست‌کم ۱۴ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال، معادل بیش از ۷.۵ میلیون نفر، به دیابت مبتلا هستند. با احتساب افراد دارای اختلال تحمل گلوکز (پیش‌دیابت)، شمار افراد مبتلا یا در معرض ابتلا به دیابت به حدود ۲۰ میلیون نفر می‌رسد.

وی افزود: در همین راستا، روز‌های هفته ملی دیابت با محور‌های پیشگیری از دیابت، درمان مؤثر، فعالیت بدنی، اقدام زودهنگام، آموزش، تغذیه سالم و رسانه نام‌گذاری شده است.

جندقی گفت: بر اساس این نام‌گذاری، ۲۰ آبان به پیشگیری از دیابت، ۲۱ آبان به دیابت و درمان مؤثر، ۲۲ آبان به دیابت و فعالیت بدنی، ۲۳ آبان به دیابت و اقدام زودهنگام (روز جهانی دیابت)، ۲۴ آبان به دیابت و آموزش، ۲۵ آبان به دیابت و تغذیه سالم و ۲۶ آبان به دیابت و رسانه اختصاص دارد.

وی افزود: از پیام‌های کلیدی این مناسبت می‌توان به بدون علامت بودن معمول دیابت نوع ۲، احتمال بروز عوارض به‌عنوان نخستین نشانه بیماری، اهمیت تشخیص صحیح دیابت نوع یک و ضرورت اقدام زودهنگام برای برخورداری مبتلایان از زندگی سالم اشاره کرد.

جندقی گفت: در طول این هفته، دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با همکاری مرکز روابط عمومی، دفاتر تخصصی معاونت بهداشت، معاونت درمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی، انجمن‌های دیابت و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط، برنامه‌های متنوعی با هدف ارتقای آگاهی عمومی درباره پیشگیری و کنترل دیابت اجرا خواهد کرد.