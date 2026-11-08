دادستان کل کشور گفت: سامانه‌ای ایمن و گمنام‌ساز جهت گزارش‌دهی مردمی علیه تحرکات پیاده‌نظام رژیم صهیونیستی و آمریکا طراحی شد که طی آن گزارش‌های مردمی متعددی بالغ بر ۲۰ هزار مورد گزارش هویتی و رفتاری شبکه‌های صهیونیستی دریافت شد و این مشارکت مدنی ضربه سنگینی به اهداف آشوب‌طلبانه و پروژه ضدامنیتی دشمن وارد و توطئه‌های ضدمردمی را خنثی کرد.

جوان آنلاین: از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز یکشنبه در نشست کارگروه حجاب و عفاف ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و با درود به ارواح طیبه شهدا به‌ویژه رهبر شهید و آرزوی سلامتی برای خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی در رأس آنها رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: خدای متعال توفیق داد که با پیروزی انقلاب اسلامی، نعمت‌های مادی و معنوی فراوانی به سوی کشور سرازیر شود. ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه، میزان باسوادی، گسترش تحصیلات عالی و تربیت نیرو‌های مؤمن و با دانش در بخش‌های مختلف از جمله این دستاوردهاست.

وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام پیشرفت‌ها، همچنان در حال توسعه زیرساخت‌سازی بنیادین است، تصریح کرد: به عنوان نمونه در گذشته حوزه‌های علمیه روند سنتی خود را داشتند، اما با نگاه حضرت امام خمینی (ره) و پیگیری‌های رهبر شهید، حوزه‌ها متحول شدند؛ به‌طوری‌که امروز صد‌ها مجتهد جوان در حوزه‌ها تربیت یافته‌اند. همچنین در دانشگاه‌ها و در حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، بخش‌های نظامی و صنعت هسته‌ای، دستاورد‌های شگرفی داریم که بخشی از آنها در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح شده است و معتقدم این بیانیه و معارف آن باید از سنین پایه در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش داده شده و حتی در منازل مورد توجه همیشگی قرار گیرد.

صبوری فرهنگی در مسیر تثبیت تمدنی و دستاورد‌های زنان

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه انقلاب و نظام ما در مقیاس تمدنی هنوز نوپا محسوب می‌شود و تحولات فرهنگی نیازمند زمان و استمرار است، خاطرنشان کرد: ما در مسیر آزمون و خطا هستیم و نباید توقع داشته باشیم که همه اهداف و آرزو‌های امام راحل و شهدا به‌سرعت و دفعتاً محقق شود؛ کما اینکه در تاریخ نیز تحولات اساسی زمان‌بر بوده است. در دوران طاغوت آموزش قرآن در مدارس با ممنوعیت و محدودیت روبه‌رو بود، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی شاهد حضور گسترده حافظان و مفسران قرآن کریم و تحصیل بیش از ۷۰ هزار خانم متخصص و فوق‌تخصص در رشته‌های مختلف پزشکی هستیم؛ آماری که پیش از انقلاب حتی به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسید و این نشان می‌دهد همان‌طور که رهبر شهید فرمودند، دشمن همواره با پیشرفت توأمان علم و دین مخالف بوده است.

وی با اشاره به اینکه با وجود برخی کم‌کاری‌ها و ترک‌فعل‌ها که باید فوراً اصلاح شود، جهت‌گیری کلی نظام در مسیری صحیح است، اعلام کرد: حرکت قطار پیشرفت کشور بدون توقف است و در این مسیر، پیچیدگی و دست‌انداز طبیعی است؛ مهم حفظ پیوسته حرکت و جهت‌گیری صحیح است.

موحدی‌آزاد با تقدیر از تلاش‌های علمای حاضر از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی و فعالیت‌های مجتهدان جوان، به بازتاب جهانی پیام انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز گفتمان انقلاب اسلامی صادر شده است؛ فعالیت‌های شخصیت‌های برجسته و مؤسساتی نظیر مؤسسه جامعه المصطفی (ص) در سطح بین‌المللی به گونه‌ای اثربخش بوده که دانشجویانی با بیش از ۱۰۰ کشور در آن مشغول به تحصیل هستند و مطالبات برای ایجاد چنین پایگاه‌هایی حتی در کشوری مانند آمریکا با پیگیری مسلمانان مواجه شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های رهبر شهید و شهید حاج قاسم سلیمانی درباره زوال دشمنان افزود: شهید سلیمانی تأکید داشت که آغاز هرگونه نبرد از سوی دشمن، نقطه پایان امکانات و تسلط خود آنان خواهد بود. این نگاه برگرفته از الهام الهی و باور به نصرت خداوند است؛ کمااینکه در بحران‌ها و حوادث مختلف نظیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، با عملکرد بسیار عالی نیرو‌های نظامی، مبعوثیت مردم و هم آثار خون پاک رهبر شهید و دانش‌آموزان و فرماندهان مانع از تحقق توطئه‌های نظامی و راهبردی دشمن شد و هجمه‌ها و تهدیدات سران مستکبر جهان به بن‌بست رسید.

همبستگی، مقاومت فعال و هم‌افزایی مؤثر؛ شروط نصرت الهی

دادستان کل کشور تصریح کرد: تا این لحظه پیروزی‌های بسیار بزرگی به دست آورده‌ایم، اما دشمن دست‌بردار نیست. بنا بر وعده صریح الهی در آیه شریفه "ان تنصروا الله ینصرکم"، تحقق پیروزی‌های بعدی و نهایی، مشروط به این است که در میدان عمل به یاری دین خدا بشتابیم، همبستگی همه‌جانبه، مقاومت فعال و هم‌افزایی مؤثر داشته باشیم و صادقانه به یکدیگر کمک کنیم.

موحدی‌آزاد با اشاره به اینکه مسئله حجاب و پوشش همواره جزو دغدغه‌های اصلی نظام و متدینین بوده است، به ریشه‌یابی چالش‌های فرهنگی پرداخت و گفت: اقدامات جزیره‌ای و موازی‌کاری در این حوزه آسیب‌زاست؛ همان‌گونه که در میدان نبرد نظامی نیازمند انسجام هستیم، در این ساحت فرهنگی نیز نیازمند «فرماندهی واحد» می‌باشیم. ساحت عفاف و حجاب، مقوله‌ای چندوجهی، پیچیده و آمیخته با ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی، امنیتی، روانی و جامعه‌شناختی است و اقدامات نباید بدون بررسی و هماهنگی همه‌جانبه باشد.

دادستان کل کشور افزود: در جلسه‌ای که با کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم، پیشنهاد کردم که محوریت کار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سپرده شود؛ چرا که مجلس دست باز برای قانون‌گذاری، ریل‌گذاری و ابزار‌های نظارتی بر دستگاه‌ها دارد. دادستانی کل کشور نیز آمادگی کامل دارد تا با تمام توان، پشتیبانی‌های حقوقی و قضایی لازم را از این مأموریت به عمل آورد.

ضربه کاری به شبکه‌های سازمان‌یافته و مسدودسازی منافع معاندین

موحدی‌آزاد در تشریح دستاورد‌های عینی دادستانی کل کشور اعلام کرد: برخی معاندین خارج‌نشین که در خارج از کشور شغلی ندارند، از طریق وکالت‌نامه‌ها در صدد انتقال املاک و ثروت‌های کلان خود برای تأمین هزینه‌های تحرکات ضدمردمی بودند؛ با اقدامات قضایی و نظارتی، این مسیر‌ها مسدود شد؛ به عنوان نمونه تنها در یک پرونده در یکی از استان‌ها، فردی که از فعالان معاند علیه نظام بود، با دارایی‌هایی شامل ۹ ملک فاخر و ۴ کیلوگرم طلا شناسایی شد.

این مقام عالی قضایی تصریح کرد: سامانه‌ای ایمن و گمنام‌ساز جهت گزارش‌دهی مردمی علیه تحرکات پیاده‌نظام رژیم صهیونیستی و آمریکا طراحی شد که طی آن گزارش‌های مردمی متعددی بالغ بر ۲۰ هزار مورد گزارش هویتی و رفتاری شبکه‌های صهیونیستی دریافت شد و این مشارکت مدنی ضربه سنگینی به اهداف آشوب‌طلبانه و پروژه ضدامنیتی دشمن وارد آورد و توطئه‌های ضدمردمی را خنثی کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به مطالبه عمومی از دستگاه‌های مختلف از جمله دادستانی، صداوسیما، دولت و مجلس، بر نقش آموزش و رسانه تأکید کرد و گفت: رسانه ملی ظرفیت فوق‌العاده‌ای در نهادینه‌سازی رفتار‌های فردی و اجتماعی دارد؛ همان‌گونه که فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی یا آگاهی‌بخشی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از طریق انیمیشن و قالب‌های هنری در جامعه نهادینه شد، در مقوله حجاب، عفاف و بیان جذاب احکام دینی نیز تولید محتوا و هنر رسانه‌ای اثرگذارترین ابزار برای تحول بنیادین است.