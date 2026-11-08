کد خبر: 1389301
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۷
ورزش » ساير

وزنه‌برداری ایران و چالش خطای ۴۸ درصدی

3 ملی‌پوشان وزنه‌برداری ایران از ۵۴ حرکت ممکن در مسابقات نینگبو، ۲۸ حرکت را به صورت صحیح به ثبت رساندند.

جوان آنلاین: پرونده رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۶ جهان در شهر نینگبو چین با ایستادن تیم ملی ایران روی سکوی سوم جهان بسته شد. پولادمردان ایران در این دوره موفق به کسب مجموع ۸ مدال شامل یک طلا، ۳ نقره و ۴ برنز شدند تا در مقایسه با مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ، دو پله سقوط را در رده‌بندی تیمی تجربه کنند.

به گزارش ایرنا، تیم ایران با ترکیب کامل مردان شامل عبدالله بیرانوند، میرمصطفی جوادی، حمیدرضا زارعی، علی عالی‌پور، علیرضا معینی، علیرضا نصیری، علیرضا یوسفی و علی داودی راهی این رقابت‌ها شده بود و ریحانه کریمی نیز به عنوان تنها نماینده بخش بانوان عازم نینگبو شد.

بررسی آماری عملکرد نمایندگان ایران نشان می‌دهد که وزنه‌برداران اعزامی در مجموع ۵۴ بار روی تخته رفتند که حاصل آن تنها ۲۸ حرکت صحیح بود؛ آماری که تأثیر بسزایی در از دست رفتن سکو‌های بهتر داشت. ریحانه کریمی و حمیدرضا زارعی با ثبت چهار چراغ قرمز بدترین عملکرد را در بین نمایندگان اعزامی ایران به چین ثبت کردند.

در سوی مقابل، علیرضا یوسفی ستاره فوق‌سنگین ایران، با ثبت ۵ حرکت صحیح (۵ چراغ سفید و تنها ۱ چراغ قرمز) بهترین عملکرد ممکن را به نام خود ثبت کرد. نایب‌قهرمان جهان با مهار وزنه طلایی در دوضرب و شکست رکورد جهان، بار اصلی کاروان ایران را به دوش کشید و در مجموع با ۴۵۸ کیلوگرم دوم شد. علیرضا نصیری نیز در دسته ۱۱۰ کیلوگرم با ثبت ۴ حرکت صحیح و کسب عنوان نایب‌قهرمانی جهان، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت.

عملکرد کامل ملی‌پوشان ایران در مسابقات جهانی نینگبو ۲۰۲۶:

۱. میرمصطفی جوادی (دسته ۸۵ کیلوگرم): عنوان سیزدهم (۳ چراغ سفید و ۳ چراغ قرمز)

۲. عبدالله بیرانوند (دسته ۸۵ کیلوگرم): عنوان نهم (۳ چراغ سفید و ۳ چراغ قرمز)

۳. ریحانه کریمی (دسته ۶۹ کیلوگرم زنان): (۲ چراغ سفید و ۴ چراغ قرمز)

۴. حمیدرضا زارعی (دسته ۹۵ کیلوگرم): عنوان یازدهم (۲ چراغ سفید و ۴ چراغ قرمز)

۵. علی عالی‌پور (دسته ۹۵ کیلوگرم): عنوان سوم جهان (۳ چراغ سفید و ۳ چراغ قرمز)

۶. علیرضا معینی (دسته ۱۱۰ کیلوگرم): عنوان دوازدهم (۳ چراغ سفید و ۳ چراغ قرمز)

۷. علیرضا نصیری (دسته ۱۱۰ کیلوگرم): نایب‌قهرمان جهان (۴ چراغ سفید و ۲ چراغ قرمز)

۸. علیرضا یوسفی (دسته فوق‌سنگین): نایب‌قهرمان جهان (۵ چراغ سفید و ۱ چراغ قرمز)

۹. علی داودی (دسته فوق‌سنگین): عنوان چهارم (۳ چراغ سفید و ۳ چراغ قرمز)

برچسب ها: مسابقات نینگبو ، مسابقات وزنه برداری ، چین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

ایران در امریکا انتخابات را برد!

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

شاخ امریکا را خواهیم شکست

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

مشق مقاومت

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

طبق وصیت پدرم دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار