ملی‌پوشان وزنه‌برداری ایران از ۵۴ حرکت ممکن در مسابقات نینگبو، ۲۸ حرکت را به صورت صحیح به ثبت رساندند.

جوان آنلاین: پرونده رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۶ جهان در شهر نینگبو چین با ایستادن تیم ملی ایران روی سکوی سوم جهان بسته شد. پولادمردان ایران در این دوره موفق به کسب مجموع ۸ مدال شامل یک طلا، ۳ نقره و ۴ برنز شدند تا در مقایسه با مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ، دو پله سقوط را در رده‌بندی تیمی تجربه کنند.

به گزارش ایرنا، تیم ایران با ترکیب کامل مردان شامل عبدالله بیرانوند، میرمصطفی جوادی، حمیدرضا زارعی، علی عالی‌پور، علیرضا معینی، علیرضا نصیری، علیرضا یوسفی و علی داودی راهی این رقابت‌ها شده بود و ریحانه کریمی نیز به عنوان تنها نماینده بخش بانوان عازم نینگبو شد.

بررسی آماری عملکرد نمایندگان ایران نشان می‌دهد که وزنه‌برداران اعزامی در مجموع ۵۴ بار روی تخته رفتند که حاصل آن تنها ۲۸ حرکت صحیح بود؛ آماری که تأثیر بسزایی در از دست رفتن سکو‌های بهتر داشت. ریحانه کریمی و حمیدرضا زارعی با ثبت چهار چراغ قرمز بدترین عملکرد را در بین نمایندگان اعزامی ایران به چین ثبت کردند.

در سوی مقابل، علیرضا یوسفی ستاره فوق‌سنگین ایران، با ثبت ۵ حرکت صحیح (۵ چراغ سفید و تنها ۱ چراغ قرمز) بهترین عملکرد ممکن را به نام خود ثبت کرد. نایب‌قهرمان جهان با مهار وزنه طلایی در دوضرب و شکست رکورد جهان، بار اصلی کاروان ایران را به دوش کشید و در مجموع با ۴۵۸ کیلوگرم دوم شد. علیرضا نصیری نیز در دسته ۱۱۰ کیلوگرم با ثبت ۴ حرکت صحیح و کسب عنوان نایب‌قهرمانی جهان، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت.

عملکرد کامل ملی‌پوشان ایران در مسابقات جهانی نینگبو ۲۰۲۶:

۱. میرمصطفی جوادی (دسته ۸۵ کیلوگرم): عنوان سیزدهم (۳ چراغ سفید و ۳ چراغ قرمز)

۲. عبدالله بیرانوند (دسته ۸۵ کیلوگرم): عنوان نهم (۳ چراغ سفید و ۳ چراغ قرمز)

۳. ریحانه کریمی (دسته ۶۹ کیلوگرم زنان): (۲ چراغ سفید و ۴ چراغ قرمز)

۴. حمیدرضا زارعی (دسته ۹۵ کیلوگرم): عنوان یازدهم (۲ چراغ سفید و ۴ چراغ قرمز)

۵. علی عالی‌پور (دسته ۹۵ کیلوگرم): عنوان سوم جهان (۳ چراغ سفید و ۳ چراغ قرمز)

۶. علیرضا معینی (دسته ۱۱۰ کیلوگرم): عنوان دوازدهم (۳ چراغ سفید و ۳ چراغ قرمز)

۷. علیرضا نصیری (دسته ۱۱۰ کیلوگرم): نایب‌قهرمان جهان (۴ چراغ سفید و ۲ چراغ قرمز)

۸. علیرضا یوسفی (دسته فوق‌سنگین): نایب‌قهرمان جهان (۵ چراغ سفید و ۱ چراغ قرمز)

۹. علی داودی (دسته فوق‌سنگین): عنوان چهارم (۳ چراغ سفید و ۳ چراغ قرمز)