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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

علی‌اف: هیچکس نمی‌تواند میان باکو و آنکارا اختلاف بیندازد

3 رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان با یادآوری همراهی ترکیه در جریان جنگ قره‌باغ، بر تقویت پیوند‌های دو کشور تأکید کرد و هرگونه تلاش برای ایجاد اختلاف میان باکو و آنکارا را بی‌نتیجه دانست.

جوان آنلاین: الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در جریان نشست مطبوعاتی مشترک با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، خطاب به وی گفت: در طول ۴۴ روز جنگ قره‌باغ، شما و ملت برادر ترکیه در کنار ما بودید و ما هرگز این موضوع را فراموش نخواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، علی‌اف همچنین تأکید کرد اتحاد ترکیه و جمهوری آذربایجان «ابدی و تزلزل‌ناپذیر» است.

رئیس‌جمهور آذربایجان در ادامه افزود: اتحاد و برادری ما با ترکیه خدشه‌ناپذیر است و کسانی که تلاش می‌کنند میان ما اختلاف بیندازند، هرگز موفق نخواهند شد.

رجب طیب اردوغان نیز در این نشست خبری اظهار داشت: روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان در طول تاریخ آزمون‌های متعددی را پشت سر گذاشته و به سطح پیشرفته کنونی رسیده است.

وی درباره روابط با جمهوری آذربایجان گفت: وحدت قلب‌هایی که در شعار «دو دولت، یک ملت» تجسم یافته، شعله‌ای خاموش‌نشدنی است که قدرت خود را از تاریخ مشترک ما می‌گیرد و آینده ما را روشن می‌کند.

اردوغان درباره پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ نیز اظهار داشت: آزادسازی اراضی جمهوری آذربایجان از اشغال طی جنگی که ۴۴ روز به طول انجامید، راه را برای آغاز مرحله‌ای جدید در قفقاز جنوبی هموار کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد: کسانی که درصدد تضعیف برادری ما با جمهوری آذربایجان هستند؛ برادری‌ای که با اعلامیه شوشا در سال ۲۰۲۱ آن را تقویت کردیم، هرگز به اهداف خود دست نیافته‌اند و دست نخواهند یافت.

وی همچنین گفت: ما با قدردانی فراوان تلاش‌های جمهوری آذربایجان برای بازسازی منطقه قره‌باغ و بازگرداندن رونق و سرزندگی گذشته به این منطقه را دنبال می‌کنیم.

اردوغان در پایان تصریح کرد: همانگونه که در مبارزه عادلانه جمهوری آذربایجان در کنار این کشور ایستادیم، از تلاش‌های صادقانه آن برای برقراری صلحی پایدار در منطقه‌مان نیز حمایت می‌کنیم.

برچسب ها: الهام علی اف ، آنکارا ، باکو
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