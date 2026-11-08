کد خبر: 1389299
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

تشدید تعرضات صهیونیست‌ها به مساجد فلسطین

3 وزارت اوقاف فلسطین از تشدید محدودیت‌ها علیه مساجد و آتش‌زدن مسجدی در شمال رام‌الله خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اماکن مذهبی در سرزمین‌های فلسطینی، از تداوم اقدامات محدودکننده علیه مسجدالاقصی و مسجد ابراهیمی و گسترش حملات شهرک‌نشینان به مساجد کرانه باختری خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد در ماه اکتبر، شهرک‌نشینان ۲۶ بار به مسجدالاقصی یورش برده‌اند و در جریان این اقدامات، گروه‌های افراطی با حمایت نظامیان صهیونیست مراسم و مناسک تحریک‌آمیزی در صحن‌های این مسجد برگزار کرده‌اند.

هم‌زمان، محدودیت‌های امنیتی برای جلوگیری از حضور نمازگزاران، به‌ویژه در روز‌های جمعه، تشدید شده است. حکم دوری شیخ عکرمه صبری از مسجدالاقصی نیز تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۷ تمدید شده است.

وزارت اوقاف افزود رژیم صهیونیستی برای یکصد و سی‌امین روز متوالی از پخش اذان در مسجد ابراهیمی جلوگیری کرده و این مکان مقدس را طی ماه گذشته به مدت چهار روز به طور کامل بسته است. اقدامات مربوط به تغییر ساختار معماری آن نیز ادامه یافت.

وزارت اوقاف همچنین از بازداشت مدیر این مسجد، معتز ابو سنینه، و رئیس خادمان آن، همام ابو مرخیه، خبر داد که پس از آزادی با حکم یک‌هفته‌ای منع ورود به مسجد روبه‌رو شدند.

گزارش این وزارتخانه از حمله به مساجد دیگر کرانه باختری نیز حکایت دارد. در یکی از این موارد، شهرک‌نشینان صهیونیست بخشی از مسجد «سلطان ابراهیم» در شهرک مخماس، در شمال رام‌الله، را به آتش کشیدند و با نوشتن شعار‌های نژادپرستانه بر دیوار‌های آن به این مکان مذهبی تعرض کردند.

وزارت اوقاف فلسطین با محکوم کردن این اقدامات، از جامعه جهانی و نهاد‌های حقوقی و بین‌المللی خواست برای توقف تعرضات و حفاظت از اماکن مقدس اسلامی در سرزمین‌های فلسطینی مداخله کنند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، کرانه باختری ، مسجدالاقصی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

ایران در امریکا انتخابات را برد!

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

شاخ امریکا را خواهیم شکست

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

مشق مقاومت

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

طبق وصیت پدرم دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار