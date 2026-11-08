وزارت اوقاف فلسطین از تشدید محدودیت‌ها علیه مساجد و آتش‌زدن مسجدی در شمال رام‌الله خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اماکن مذهبی در سرزمین‌های فلسطینی، از تداوم اقدامات محدودکننده علیه مسجدالاقصی و مسجد ابراهیمی و گسترش حملات شهرک‌نشینان به مساجد کرانه باختری خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد در ماه اکتبر، شهرک‌نشینان ۲۶ بار به مسجدالاقصی یورش برده‌اند و در جریان این اقدامات، گروه‌های افراطی با حمایت نظامیان صهیونیست مراسم و مناسک تحریک‌آمیزی در صحن‌های این مسجد برگزار کرده‌اند.

هم‌زمان، محدودیت‌های امنیتی برای جلوگیری از حضور نمازگزاران، به‌ویژه در روز‌های جمعه، تشدید شده است. حکم دوری شیخ عکرمه صبری از مسجدالاقصی نیز تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۷ تمدید شده است.

وزارت اوقاف افزود رژیم صهیونیستی برای یکصد و سی‌امین روز متوالی از پخش اذان در مسجد ابراهیمی جلوگیری کرده و این مکان مقدس را طی ماه گذشته به مدت چهار روز به طور کامل بسته است. اقدامات مربوط به تغییر ساختار معماری آن نیز ادامه یافت.

وزارت اوقاف همچنین از بازداشت مدیر این مسجد، معتز ابو سنینه، و رئیس خادمان آن، همام ابو مرخیه، خبر داد که پس از آزادی با حکم یک‌هفته‌ای منع ورود به مسجد روبه‌رو شدند.

گزارش این وزارتخانه از حمله به مساجد دیگر کرانه باختری نیز حکایت دارد. در یکی از این موارد، شهرک‌نشینان صهیونیست بخشی از مسجد «سلطان ابراهیم» در شهرک مخماس، در شمال رام‌الله، را به آتش کشیدند و با نوشتن شعار‌های نژادپرستانه بر دیوار‌های آن به این مکان مذهبی تعرض کردند.

وزارت اوقاف فلسطین با محکوم کردن این اقدامات، از جامعه جهانی و نهاد‌های حقوقی و بین‌المللی خواست برای توقف تعرضات و حفاظت از اماکن مقدس اسلامی در سرزمین‌های فلسطینی مداخله کنند.