رایزنی وزیر خارجه عمان و فرستاده سازمان ملل درباره تحولات یمن و منطقه

وزیر امور خارجه عمان در دیدار با فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن، آخرین تحولات این کشور و پیامد‌های تشدید تنش‌های کنونی بر امنیت و ثبات منطقه را بررسی کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی عمان، وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان با هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

طبق این بیانیه، در این دیدار، آخرین تحولات یمن و پیامد‌های تشدید تنش‌های کنونی بر امنیت و ثبات منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین تلاش‌های سازمان ملل متحد برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه ازسرگیری روند سیاسی با هدف دستیابی به راه‌حلی جامع و پایدار را بررسی کردند؛ راه‌حلی که بتواند خواسته‌های مردم یمن در زمینه برخورداری از امنیت و ثبات را تأمین کند.

وزیر امور خارجه عمان در این دیدار بر موضع ثابت کشورش در حمایت از امنیت و ثبات کشور‌های منطقه و احترام به وحدت و حاکمیت آنها تاکید کرد.

البوسعیدی همچنین بر ضرورت اولویت دادن به گفت‌و‌گو و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و ادامه هماهنگی با سازمان ملل متحد برای حمایت از تلاش‌های بین‌المللی با هدف پایان دادن به درگیری‌ها، کاهش رنج‌های انسانی مردم یمن و محدود کردن پیامد‌های این بحران بر منطقه تاکید کرد.

این دیدار درحالی انجام شده است که طی روز‌های گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن تشدید شد.

هم‌زمان درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به‌ویژه در محور تعز ادامه دارد.

این درحالی است که هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی در یمن، علاوه بر به خطر انداختن جان غیرنظامیان، نگرانی‌هایی درباره آسیب به زیرساخت‌ها و پیامد‌های اقتصادی ناشی از توقف یا اختلال در فعالیت مراکز تولیدی ایجاد کرده است.