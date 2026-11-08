جوان آنلاین: تیم ملی فوتسال دختران ایران امروز (یکشنبه ۱۷ آبان) در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های المپیک جوانان داکار به مصاف تیم ملی ونزوئلا رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود حریف به پایان رسید.

به این ترتیب شاگردان فاطمه شریف فرصت حضور در دیدار پایانی و رقابت برای کسب مدال طلا را از دست دادند و باید در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز تلاش کنند.

ملی‌پوشان ایران پیش از رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی عملکرد درخشانی در مرحله گروهی داشتند و با سه پیروزی متوالی برابر تیم‌های کاستاریکا، کامرون و ایتالیا با اقتدار و به‌عنوان صدرنشین گروه B راهی جمع چهار تیم برتر مسابقات شدند.

دختران ایران در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر کاستاریکا را شکست دادند، در دومین مسابقه با نتیجه ۵ بر ۳ از سد کامرون گذشتند و در آخرین بازی مرحله گروهی نیز با نتیجه ۳ بر یک ایتالیا را مغلوب کردند.

تیم ملی فوتسال جوانان ایران در ادامه رقابت‌های بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ سنگال در دیدار رده‌بندی به مصاف بازنده مسابقه اوکراین و ایتالیا خواهد رفت.