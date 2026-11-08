​​​​​​​عربستان: حمله به ساختمان آرامکو خسارت بر جای گذاشت

به دنبال شنیده شده صدای انفجارهای شدید در پایتخت عربستان سعودی وزارت انرژی این کشور آسیب دیدن یک ساختمان اداری متعلق به شرکت نفتی آرامکو در ریاض را تایید کرد.

جوان آنلاین: یک منبع مسئول در وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که یکی از ساختمان‌های اداری شرکت آرامکو در مرکز مالی ملک عبدالله در شهر ریاض، امروز ۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آبان ۱۴۰۵) هدف حمله قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، سقوط بقایای پرتابه بر روی ساختمان موجب وارد آمدن خسارات محدودی شده، اما این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومی نداشته است.

این مقام سعودی همچنین اعلام کرد که نهادهای ذی‌ربط بلافاصله رسیدگی به حادثه را آغاز کرده و اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده‌اند.

مرکز مالی ملک عبدالله در ریاض که با نام اختصاری KAFD شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی و تجاری عربستان سعودی و نماد تلاش این کشور برای تبدیل ریاض به قطب مالی منطقه نیز امروز هدف حملات موشکی و پهپادی از سمت یمن قرار گرفت.

رویترز در این خصوص گزارش داد،‌ بر اثر اصابت یک پرتابه، برجی در مرکز مالی ملک عبدالله در شهر ریاض آسیب دیده است.

این برای اولین باراست که نیروهای مسلح یمن مستقیماً برج‌های مهم و راهبردی در قلب ریاض، پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار داده‌اند.

بامداد امروز نیز بخشی از تاسیسات نفتی ارامکو در منطقه بقیق عربستان در آتش حملات یمن سوخت.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بازارهای مالی عربستان نیز با نشانه‌هایی از احتیاط و خروج سرمایه خارجی مواجه شده‌اند.

بر اساس گزارش مؤسسه کامکو اینوست که ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، سرمایه‌گذاران خارجی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی، سهام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به ارزش خالص ۲.۳ میلیارد دلار فروختند؛ در عربستان نیز با وجود تداوم خالص خرید سالانه خارجی‌ها، نشانه‌هایی از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران مشاهده شده است.