رکورددار جهان در حرکت دوضرب وزنه‌برداری گفت: با وجود اینکه می‌توانستم در حرکت یک‌ضرب نتیجه بهتری کسب کنم، خوشحالم که مسابقات قهرمانی جهان با کسب مدال و ثبت رکورد جهانی به پایان رسید.

جوان آنلاین: علیرضا یوسفی پس از کسب مدال طلای حرکت دوضرب و نقره مجموع دسته فوق‌سنگین رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در نینگبو چین، اظهار داشت: در حرکت یک‌ضرب شرایطی داشتم که می‌توانستم وزنه‌های سنگین‌تری را مهار کنم، اما با توجه به تمریناتی که پشت سر گذاشته بودم، در شروع مسابقه کمی دچار اشتباه محاسباتی شدم و نتوانستم از تمام توانم استفاده کنم.

وی ادامه داد: خوشحالم که در نهایت مسابقات برایم با نتیجه خوبی همراه شد و توانستم با مدال به کشور بازگردم. در این مدت دوری زیادی از خانواده داشتم و از دی‌ماه سال گذشته تاکنون مجموعاً فقط ۲۰ روز در کنار خانواده و در منزل بودم. لازم می‌دانم از همسرم و اعضای خانواده‌ام که در این مسیر همراه و پشتیبان من بودند، تشکر کنم.

قهرمان دوضرب جهان با اشاره به برنامه‌های پیش رو و مسیر رسیدن به المپیک تصریح کرد: خدا را شکر که دست خالی به ایران برنمی‌گردیم، اما مسیر پیش رو تا المپیک آسان نیست و کار دشواری برای رسیدن به این هدف داریم. امیدوارم بتوانیم سهمیه المپیک را کسب کنیم. در نهایت هر وزنه‌برداری که شرایط لازم را داشته باشد و قسمت باشد، راهی این رقابت‌ها خواهد شد.

یوسفی در پایان درباره عملکرد خود در حرکت یک‌ضرب خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم ظرفیت مهار وزنه ۱۹۸ کیلوگرمی را هم داشتم، اما این اتفاق رخ نداد. امیدوارم با تمرین و آمادگی بیشتر بتوانم در مسابقات آینده عملکرد بهتری داشته باشم.