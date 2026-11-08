باران و رعد و برق در ۲۴ استان/ کاهش دما تا ۱۰ درجه در ۳۰ استان

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی آورده است: بارندگی، رعدوبرق، در نقاط مستعد تگرگ، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد با گردوخاک، وقوع مه، در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف دوشنبه (۱۸ آبان) در زنجان، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خراسان رضوی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، شمال و شرق خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، این شرایط جوی سه‌شنبه (۱۹ آبان) در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی، چهارشنبه (۲۰ آبان) در بوشهر، فارس، کرمان، جنوب خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، جنوب خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات در استانهای قزوین، البرز و تهران و پنج‌شنبه (۲۱ آبان) در خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان رخ می‌دهد.

اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، احتمال لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال قطعی برق به‌ویژه در روستاها و وزش باد سرد و نسبتا شدید در این شرایط جوی دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی در این شرایط جوی نسبت به پرهیز از سفرهای غیر ضروری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به‌ویژه در نواحی کوهستانی، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری و شهرداری‌ها جهت برطرف کردن آبگرفتگی معابر توصیه می‌کند.

کاهش دما تا ۱۰ درجه در ۳۰ استان کشور

در ادامه این هشدار با اشاره به نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد آورده است: کاهش نسبی دما به‌طور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی دوشنبه در گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، ایلام، مرکزی، همدان، زنجان، قزوین، مازندران و گلستان، سه‌شنبه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، ایلام، همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، بوشهر، فارس، قم، یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، یزد، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و کرمان انتظار می‌رود.

این شرایط جوی چهارشنبه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، سمنان، تهران، قم، البرز، قزوین، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مرکزی، همدان و غرب و شمال اصفهان حاکم خواهد بود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به افزایش قابل توجه مصرف حامل‌های انرژی به‌ویژه برق و گاز، احتمال یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و معابر، اختلال در حمل و نقل، احتمال ترکیدگی لوله‌های آب، افزایش خطر آتش‌سوزی و مسمومیت با مونو اکسیدکربن اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، احتیاط در تردد جاده‌ای، همراه داشتن تجهیزات زمستانی، کاهش سرعت در شرایط مه‌آلود، احتیاط در کوهنوردی و صعود به ارتفاعات در شرایط نامساعد جوی و استفاده از پوشش گرم و مناسب به‌ویژه برای کودکان و افراد آسیب‌پذیر توصیه می‌کند.

وزش باد نسبتا شدید تا شدید در ۱۰ استان

سازمان هواشناسی در ادامه با اشاره به افزایش گرادیان فشاری آورده است: وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کیفیت هوا دوشنبه در تهران، قم، مرکزی، سمنان، خراسان رضوی، فارس، کرمان و یزد سه‌شنبه در جنوب خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان و شرق خراسان جنوبی، چهارشنبه در شمال سیستان و بلوچستان و پنج‌شنبه در جنوب خراسان رضوی، شرق خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست.

در این شرایط آب و هوایی در احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی نسبت به احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به‌ویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.