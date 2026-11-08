کد خبر: 1389277
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

جان ‌باختن یک کودک بر اثر سرمای شدید در غزه

ی یک کودک فلسطینی بر اثر سرمای شدید در اردوگاه «العنان» در منطقه الکتیبه در غرب غزه جان باخت.

جوان آنلاین: خبرنگار رسانه روسی روسیاالیوم از جان باختن یک کودک در اردوگاه العنان در منطقه الکتیبه در غرب غزه بر اثر سرمای شدید خبر داد.

واکنش حماس به رنج فلسطینی ها

این در حالی است حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که تشدید شرایط زمستانی در نوار غزه، پیامدهای محاصره و اشغالگری را آشکارتر کرده و در پی اجرا نشدن پروتکل انسانی مندرج در توافق آتش‌بس، فاجعه انسانی در این باریکه عمیق‌تر شده است.

حماس همچنین رژیم صهیونیستی و «شورای صلح» را مسئول تشدید رنج آوارگان در غزه، ادامه محاصره و جلوگیری از امدادرسانی انسانی دانست.

این جنبش اعلام کرد که آنچه نوار غزه در پی شرایط نامساعد جوی اخیر شاهد آن بود، از جمله غرق‌ شدن اردوگاه‌های آوارگان و محله‌های مسکونی و وارد شدن خسارت به ساختمان‌ها، نتیجه مستقیم ادامه سیاست محاصره از سوی کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست جنایتکار جنگی، بنیامین نتانیاهو است.

حماس همچنین این رژیم را به جلوگیری از اجرای پروتکل انسانی پیش‌بینی‌ شده در توافق آتش‌بس متهم کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که با تشدید سرمای زمستان، رنج صدها هزار آواره‌ای که در شرایط انسانی بسیار دشوار در مراکز اسکان و چادرهای آسیب‌ دیده زندگی می‌کنند، افزایش یافته است؛ در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان مانع ورود فوری تجهیزات و ملزومات اسکان، به‌ ویژه کانکس‌ها، مصالح مورد نیاز برای تعمیر و بازسازی، وسایل گرمایشی و تجهیزات سازمان امداد و نجات می‌شود.

حماس همچنین مواضع «شورای صلح» و مدیر اجرایی آن «ملادینوف» در برابر نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی را کم‌رنگ و ناکافی توصیف کرد و گفت این رویکرد، پوششی برای ادامه این نقض‌ها ایجاد کرده است.

این جنبش تاکید کرد شورای مذکور باید مسئولیت‌های انسانی و اخلاقی خود را بر عهده گرفته و برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در نوار غزه اقدام کند.

این جنبش از «شورای صلح» خواست گام‌های جدی برای ملزم‌ کردن رژیم صهیونیستی به اجرای تعهدات خود و توقف نقض‌های مستمر بردارد و از میانجی‌ها و طرف‌های ضامن نیز خواست نقش مؤثرتری برای تضمین اجرای کامل پروتکل انسانی و ورود مستمر کمک‌ها و ملزومات اسکان و امدادرسانی ایفا کنند.

حماس همچنین از میانجی‌ها و طرف‌های ضامن خواست فشار واقعی بر رژیم صهیونیستی وارد کنند تا از ممانعت برای ورود «کمیته ملی» به نوار غزه دست بردارد و زمینه فعالیت فوری این کمیته و انجام مسئولیت‌های ملی آن را فراهم کند.

این جنبش در ادامه از جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی خواست برای شکستن محاصره غزه فوراً وارد عمل شوند، ورود نیازهای اساسی شامل سرپناه، دارو و مواد غذایی را تضمین کنند و به سکوت و کوتاهی در قبال رنج مردم فلسطین در نوار غزه» پایان دهند.

سازمان ملل: غزه فوراً به ۱۲۰ هزار چادر نیاز دارد

سازمان ملل اعلام کرد که نوار غزه به‌ طور فوری به حدود ۱۲۰ هزار چادر نیاز دارد، در حالی که شمار چادرهای موجود از ۳ هزار مورد فراتر نمی‌رود.

این نهاد هشدار داد که با تشدید بارندگی و سرمای هوا، رنج آوارگان فلسطینی در غزه بیش از پیش افزایش یافته است.

برچسب ها: سرما ، هوا ، غزه
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