کد خبر: 1389273
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

هیل: شکست جمهوری‌خواهان تأمین بودجه جنگ علیه ایران را دشوار کرد

هیل هیل نوشت شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، تأمین بودجه جنگ علیه ایران را دشوار کرد.

جوان آنلاین: نشریه هیل گزارش داد شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، امید این حزب برای پیشبرد بخش مهمی از دستور کار دونالد ترامپ در هفته‌های باقی‌مانده از کنگره کنونی را کمرنگ کرده است.

بر اساس این گزارش، طرح جمهوری‌خواهان برای تصویب بسته بودجه‌ای ویژه با هدف تأمین هزینه‌های پنتاگون و جنگ علیه ایران، از طریق دور زدن مانع فیلی‌باستر دموکرات‌ها، با تردیدهای جدی روبه‌رو شده است. همچنین احتمال تصویب بودجه سالانه دفاعی، اصلاح قوانین صدور مجوز پروژه‌ها و لایحه کشاورزی پیش از پایان سال کاهش یافته است.

منابع جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره پیش‌بینی می‌کنند مذاکرات درباره بودجه سالانه دولت نیز به نتیجه نرسد و کنگره ناچار شود برای جلوگیری از تعطیلی دولت، بودجه موقت دیگری را تا مارس یا آوریل ۲۰۲۷ تصویب کند.

شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان و افزایش اکثریت دموکرات‌ها در هر دو مجلس، بازگشت نمایندگان جمهوری‌خواه به واشنگتن و جلب حمایت لازم برای تصویب طرح‌های مورد نظر ترامپ را دشوار کرده است. به نوشته هیل، جنگ ایران نیز یکی از عوامل اصلی تضعیف موقعیت جمهوری‌خواهان در انتخابات بوده است.

در همین حال، «باربارا اسلاوین»، تحلیلگر اندیشکده استیمسون آمریکا در مصاحبه با "تی‌آرتی ورلد" در واکنش به ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا مبنی بر پیروزی در جنگ علیه ایران گفت: چه ترامپ ادعای پیروزی کند و چه نکند، او همیشه ادعای پیروزی می‌کند، اما واقعیت این است که هیچ پیروزی‌ از این جنگ حاصل نمی‌شود.

وی افزود: این جنگ بزرگ‌ترین گل‌به‌خودی در سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی است که هر رئیس‌جمهور آمریکایی در دوران زندگی و خاطره من مرتکب شده است.

این تحلیلگر آمریکایی در ادامه بیان کرد: این جنگ و افزایش متعاقب قیمت بنزین و گازوئیل بیشترین سهم را در شکست‌های گسترده‌ای داشتند که حزب جمهوری‌خواه متحمل شد.

برچسب ها: هیل ، ترامپ ، امریکا
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