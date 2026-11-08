یک پایگاه نظامی کلمبیا مورد حمله قرار گرفت؛ ۳ کشته و ۴۷ زخمی

حمله پهپادهای حامل مواد منفجره به یک پایگاه نظامی در جنوب استان بولیوار کلمبیا، سه کشته و دست‌کم ۴۷ زخمی بر جای گذاشت.

جوان آنلاین: پهپادهای حامل مواد منفجره به محل استقرار نیروهای نظامی در منطقه سانتا روسا دل سور در جنوب استان بولیوار حمله کردند.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، ارتش کلمبیا کشته شدن سه نظامی را تأیید کرد و در اطلاعیه اولیه خود از زخمی شدن هشت نفر خبر داد. با این حال، گزارش‌های بعدی رسانه‌های محلی شمار مجروحان را بیش از ۴۷ نفر اعلام کردند.

هنوز مسئولیت این حمله به‌طور رسمی به گروه مشخصی نسبت داده نشده است. منطقه سانتا روسا دل سور از مناطق مورد مناقشه میان گروه‌های مسلح غیرقانونی، از جمله ارتش آزادی‌بخش ملی کلمبیا (ELN)، گروه موسوم به «کلان خلیج» و گروه‌های منشعب از فارک است.

بر اساس گزارش شبکه رادیویی «کاراکول»، ارتش کلمبیا در تازه‌ترین آمار خود شمار مجروحان را ۴۷ نفر اعلام کرده است که ۱۶ نفر از آنان به‌شدت زخمی شده‌اند. مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی در سانتا روسا و شهرهای دیگر از جمله بوکارامانگا منتقل شده‌اند.

بر اساس تصاویر منتشرشده از محل حادثه، چند پهپاد حامل مواد منفجره به زیرساخت‌ها، ساختمان‌های اداری و محل استقرار نیروهای نظامی حمله کرده‌اند و بخش‌هایی از ساختمان‌های این مقر آسیب دیده است.

ارتش کلمبیا ضمن تأیید وقوع حمله، آن را نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست و از آغاز عملیات امنیتی با پشتیبانی هوایی برای شناسایی و بازداشت عاملان آن خبر داد. رئیس‌جمهوری کلمبیا نیز این حمله را محکوم کرد و دستور تشدید عملیات علیه گروه‌های مسلح را صادر کرد.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. برخی رسانه‌های کلمبیایی احتمال داده‌اند این حمله در واکنش به بازداشت یکی از فرماندهان گروه‌های مسلح فعال در منطقه انجام شده باشد؛ با این حال، این موضوع هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است.