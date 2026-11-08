عطوان: نتانیاهو و آیزنکوت دو روی سکه تروریسم هستند

عبدالباری عطوان با انتقاد از حمایت نمایندگان عرب پارلمان رژیم صهیونیستی از آیزنکوت تصریح کرد که نتانیاهو و آیزنکوت، دو روی سکه صهیونیسم و تروریسم هستند و نباید به حمایت از آنها تن داد.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه با اشاره به اینکه تفاوتی میان بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت در نخست وزیری رژیم صهیونیستی وجود ندارد، تصریح کرد که هر دوی آنها، نه‌ تنها از نسل‌کشی در نوار غزه، کرانه باختری و لبنان حمایت می‌کنند، بلکه دوشادوش یکدیگر و از اتاق فرماندهی نیز در این جنگ مشارکت داشته‌اند.

به گزارش مهر، وی با ابراز تاسف از حمایت نمایندگان عرب کنست از آیزنکوت با وجود ۴ شرط وی برای حضور در کابینه رژیم صهیونیستی، افزود که این روند نشان می‌دهد که صهیونیست ها چگونه از آراء عرب‌ها استفاده می‌کنند و در همان حال آنان را از مشارکت در کابینه کنار می گذارند. همچنین برای پیوستن هر نماینده عرب به کابینه جدید، از میان نمایندگان دو ائتلاف عربی که در این انتخابات شرکت کردند، شروطی سخت‌گیرانه و تحقیرآمیز تعیین شده است.

این مسئله به آن معناست که رأی سیاسی عرب‌ها در محاسبات مربوط به تعداد کرسی‌ها و ترکیب پارلمان «تأثیرگذار» است، اما در فرایند تصمیم‌گیری «محدود» یا «ممنوع» است؛ یعنی آنها صرفاً شاهدانی برای تأیید ظاهری تصمیم‌های دیگران هستند.

وی در بررسی سوابق آیزنکوت نوشت که آیزنکوت فرمانده ارتش اسرائیل و عضو کابینه جنگی بود که نتانیاهو ریاست آن را بر عهده داشت و همچنان دارد. این کابینه نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی در نوار غزه را اجرا کرده است. در کنست با حضور آیزنکوت نیز، تصمیم به الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی و مسلح کردن شهرک‌نشینان تصویب شده است.

آیزنکوت همچنین چند روز قبل بیانیه‌ای صادر کرد و هرگونه اتهام علیه «دولت اسرائیل» و ارتش آن مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی را قاطعانه رد کرد.

عطوان، نتانیاهو و آیزنکوت را دو روی یک سکه صهیونیستی و تروریستی خواند و تاکید کرد: نباید به بهانه انتخاب میان بد و بدتر، میان آنها تفاوت قائل شویم. ما مجبور به چنین انتخابی نیستیم و نباید در زمانی نامناسب به آن تن بدهیم؛ به‌ ویژه اکنون که موج مخالفت جهانی با این رژیم رو به افزایش است.

وی حمایت و پشتیبانی از آیزنکوت و ائتلاف صهیونیستی و تروریستی او را اقدامی شتاب‌زده و کوته‌بینانه و توهین به میراث مقاومت و خون شهیدان در سراسر فلسطین، از کرانه باختری و نوار غزه گرفته تا مناطق اشغالی و سرزمین‌هایی دانست که در برابر یهودی‌سازی صهیونیستی ایستادگی می‌کنند.

عطوان تصریح کرد: دشمن ما فقط نتانیاهو نیست؛ بلکه هر صهیونیستی است که سرزمین ما را اشغال کرده و می‌کوشد هویت ملی‌مان را محو کند و ملت ما را به نابودی بکشاند.