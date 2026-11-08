تکرار شاهکار بارسلونا در پاریس

لوئیس انریکه با ثبت یازدهمین پیروزی متوالی، به بهترین رکورد دوران مربیگری خود رسید.

جوان آنلاین: پاری‌سن‌ژرمن با پیروزی یک بر صفر مقابل تروا در هفته دهم لیگ یک فرانسه، هفتمین برد متوالی خود در این فصل را جشن گرفت تا لوئیس انریکه نیز به رکوردی ویژه در دوران مربیگری‌اش دست پیدا کند.

ایلیا زابارنی در دقیقه ۳۹ تنها گل مسابقه را به ثمر رساند تا شاگردان انریکه سه امتیاز دیگر به دست آورند و روند پیروزی‌های متوالی خود را حفظ کنند.

این برد برای سرمربی اسپانیایی اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چراکه او با ثبت یازدهمین پیروزی پیاپی، با بهترین رکورد دوران مربیگری خود برابری کرد. انریکه پیش از این، در فاصله ژانویه تا فوریه ۲۰۱۵ و زمانی که هدایت بارسلونا را بر عهده داشت، به چنین رکوردی رسیده بود. این آمار از سوی اوپتا منتشر شده است.

با این حال، رکورد تاریخی پاری‌سن‌ژرمن همچنان در اختیار لوران بلان است. تیم تحت هدایت این مربی فرانسوی بین دسامبر ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶، ۱۶ پیروزی متوالی به دست آورد؛ آماری که انریکه برای عبور از آن باید پنج برد دیگر کسب کند.

سرمربی اسپانیایی در زمینه دیگری نیز با بلان برابری کرده است. پاری‌سن‌ژرمن در دوران حضور انریکه تاکنون ۲۶۹ گل در لیگ یک به ثمر رسانده؛ آماری که دقیقاً با تعداد گل‌های این تیم در دوره هدایت بلان، در دوران مالکیت قطری باشگاه، برابر است.