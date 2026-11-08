ران دی‌سانتیس، فرماندار ایالت فلوریدا پیش‌بینی کرد که اکثریت دموکرات‌ها در کنگره جدید، واشنگتن را وادار می‌کنند تا به جنگ علیه ایران پایان دهد.

جوان آنلاین: دی‌سانتیس با بیان اینکه دموکرات‌ها قطعا برای پایان دادن به جنگ علیه ایران، رای‌گیری خواهند کرد، اظهار کرد: «این جنگ به‌طور ناگهانی و بدون بحث و گفت‌وگوی جدی آغاز شد، اما به دلیل طولانی شدن، پیامدهای گسترده‌تری از آنچه انتظار می‌رفت، به همراه داشته است.»

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه میامی هرالد، فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا همچنین گفت: «مردم تصور می‌کردند که این ماجرا پس از یک یا دو هفته تمام می‌شود، اما چنین نشد. سپس مساله نفت، تامین نفت و موارد دیگری پیش آمد که باعث شد آمریکایی‌ها هنگام سوخت‌گیری در پمپ‌بنزین‌ها متحمل فشار مالی شوند. این موضوع بر سایر بخش‌ها نیز تاثیر می‌گذارد، زیرا وقتی قیمت انرژی بالا می‌رود، این افزایش قیمت در کل اقتصاد سرایت می‌کند.»

پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، دی‌سانتیس گفته بود که جنگ علیه ایران، «باری بسیار سنگین» بر دوش حزب جمهوری‌خواه بوده است.

او در ادامه با اشاره به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افزود: «ترامپ در کارزار انتخاباتی‌اش گفته بود که وارد جنگی در خاورمیانه نخواهد شد، اما در نهایت چنین کرد. برخی از رای‌دهندگان ما دلسرد شده و کنار کشیده‌اند، چرا که می‌گویند خواهان جنگ‌های بیشتر در خاورمیانه نبودند، اما حالا درگیر آن شده‌اند.»

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: «اگر این ماجرا مثلا در عرض یک هفته جمع‌وجور می‌شد، همان‌طور که در مورد ونزوئلا خیلی سریع پیش رفت، احتمالا الان دیگر مساله‌ساز نبود. اما آنچه رخ داده، یک درگیری به‌ظاهر بی‌پایان است که تاثیری مستقیم بر وضعیت مالی مردم آمریکا برجای گذاشته است چرا که وقتی به پمپ‌های بنزین می‌روند، می‌بینند که قیمت انرژی افزایش یافته است.»

موضع این فرماندارجمهوری خواه فلوریدا در قبال جنگ علیه ایران پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر صریح‌تر و تندتر شده است.