روسیه مواضع نیروهای اوکراینی را در ۱۴۱ منطقه هدف قرار داد

وزارت دفاع روسیه از حمله به مواضع نیروهای اوکراینی و زیرساخت‌های مورد استفاده ارتش این کشور در ۱۴۱ منطقه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته انبارهای مهمات، تأسیسات انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مراکز لجستیکی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار داده است.

به گزارش مهر، بر اساس بیانیه این وزارتخانه، هواپیماهای عملیاتی و تاکتیکی، پهپادهای تهاجمی، نیروهای موشکی و توپخانه ارتش روسیه همچنین کارگاه‌های تولید پهپادها و سامانه‌های رباتیک زمینی، محل نگهداری آن‌ها و مواضع موقت نیروهای اوکراینی و مزدوران خارجی را در ۱۴۱ منطقه هدف قرار دادند.

در محور مسئولیت گروه نیروهای «جنوب» روسیه، ارتش اوکراین بیش از ۱۷۰ نیروی نظامی، ۲۴ دستگاه خودرو و تعدادی توپخانه را از دست داده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد یگان‌های گروه نیروهای «شرق» موقعیت تاکتیکی خود را بهبود بخشیده و مواضع و تجهیزات نظامی اوکراین را در مناطقی از استان‌های زاپروژیا و دنیپروپتروفسک هدف قرار داده‌اند. به گفته این وزارتخانه، تلفات نیروهای اوکراینی در این محور بیش از ۱۸۵ نظامی، خودروهای زرهی و تعدادی توپخانه بوده است.

در محور گروه نیروهای «غرب» نیز یگان‌های روسیه خطوط و مواضع راهبردی را تصرف کرده و به مواضع نیروهای اوکراینی در جمهوری دونتسک و استان خارکیف حمله کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اوکراین در این محور بیش از ۲۳۰ نیروی نظامی، خودروهای زرهی، تعدادی توپخانه و یک سامانه مقابله با آتش توپخانه را از دست داده است.