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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴
ورزش » ساير

پایان کار وزنه‌برداران ایران در نینگبو؛ ۸ مدال با رکوردشکنی یوسفی و جایگاه سومی جهان

س پرونده تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نینگبو چین تنها با کسب یک مدال طلا، سه نقره و چهار برنز بسته شد.

جوان آنلاین: تیم ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی نینگبو چین با کسب ۸ مدال شامل یک طلا، سه نقره و چهار برنز به کار خود پایان داد. در این میان علیرضا یوسفی با شکستن رکورد جهان در حرکت دوضرب و کسب طلای این حرکت و نقره مجموع مهم‌ترین اتفاق را برای کاروان ایران رقم زد.

رقابت نمایندگان ایران در این دوره از مسابقات با حضور ریحانه کریمی در دسته ۶۹ کیلوگرم آغاز شد. او با ثبت مجموع ۲۳۶ کیلوگرم در جایگاه دهم ایستاد؛ کریمی در یک‌ضرب ۱۰۳ کیلوگرم وزنه زد و هجدهم شد و در دوضرب با مهار ۱۳۳ کیلوگرم به رتبه هشتم رسید. این وزنه‌بردار همچنین رکوردهای ایران در دسته ۶۹ کیلوگرم را در هر سه بخش یک‌ضرب، دوضرب و مجموع بهبود بخشید.

در دسته ۸۵ کیلوگرم مصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند به روی تخته رفتند. بیرانوند با رکورد ۱۷۰ کیلوگرم در یک‌ضرب پنجم شد و جوادی با ۱۶۰ کیلوگرم در جایگاه پانزدهم قرار گرفت. در دوضرب، جوادی ۲۰۰ کیلوگرم و بیرانوند ۱۹۳ کیلوگرم را مهار کردند و به ترتیب دهم و هجدهم شدند. در مجموع نیز بیرانوند با ۳۶۳ کیلوگرم رتبه نهم را به دست آورد و جوادی با ۳۶۰ کیلوگرم در جایگاه سیزدهم ایستاد.

در دسته ۹۵ کیلوگرم حمیدرضا زارعی در گروه B با مجموع ۳۶۷ کیلوگرم به کار خود پایان داد و در این گروه چهارم شد. او در یک‌ضرب ۱۶۱ و در دوضرب ۲۰۶ کیلوگرم وزنه زد اما در تلاش‌های دوم و سوم دوضرب برای مهار وزنه ۲۱۳ کیلوگرمی ناکام ماند. جایگاه نهایی او در رقابت‌های جهانی پس از پایان مسابقات گروه A مشخص شد.

در همین دسته علی عالی‌پور موفق شد سه مدال برنز جهان را به دست آورد. او با ثبت رکورد ۱۸۱ کیلوگرم در یک‌ضرب، ۲۱۵ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۹۶ کیلوگرم، در هر سه بخش روی سکوی سوم ایستاد.

دسته ۱۱۰ کیلوگرم نیز برای ایران با دو مدال نقره علیرضا نصیری همراه بود. نصیری با مجموع ۴۱۸ کیلوگرم نایب‌قهرمان جهان شد. او در یک‌ضرب با مهار ۱۸۵ کیلوگرم در رتبه ششم قرار گرفت اما در دوضرب با ثبت رکورد ۲۳۳ کیلوگرم به مدال نقره رسید. در همین دسته و در گروه B علیرضا معینی که تنها حدود دو ماه از حضورش در وزن ۱۱۰ کیلوگرم می‌گذشت، در نخستین تجربه خود در این دسته مجموع ۳۸۸ کیلوگرم را ثبت کرد و در جایگاه دوازدهم ایستاد. معینی با ۱۸۰ کیلوگرم در یک‌ضرب نهم و با ۲۰۸ کیلوگرم در دوضرب چهاردهم شد.

اوج کار کاروان ایران در آخرین روز مسابقات و در رقابت فوق‌سنگین‌ها رقم خورد؛ جایی که علیرضا یوسفی با نمایشی درخشان، رکورد جهان را در حرکت دوضرب شکست. او پس از مهار وزنه‌های ۱۸۶، ۱۹۱ و ۱۹۵ کیلوگرمی در یک‌ضرب، با ثبت این رکورد در جایگاه چهارم قرار گرفت. یوسفی در دوضرب ابتدا وزنه ۲۵۳ کیلوگرمی را مهار کرد، در تلاش دوم از مهار ۲۵۸ کیلوگرم بازماند، اما در آخرین حرکت وزنه تاریخی ۲۶۳ کیلوگرمی را بالای سر برد؛ وزنه‌ای که دو کیلوگرم بیشتر از رکورد قبلی جهان بود و مدال طلای دوضرب را برای او به همراه داشت.

یوسفی با مجموع ۴۵۸ کیلوگرم مدال نقره مجموع را نیز کسب کرد و بالاتر از وارازدات لالایان قهرمان جهان و نایب‌قهرمان المپیک پاریس قرار گرفت. طلای مجموع به علی عمار ربیعاوی از عراق رسید که با رکورد ۴۶۶ کیلوگرم قهرمان شد. لالایان نیز با مجموع ۴۵۷ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

در همین رقابت علی داوودی با مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی در یک‌ضرب به مدال برنز جهان دست یافت. او در دوضرب ۲۴۶ کیلوگرم را ثبت کرد اما در دو تلاش بعدی برای مهار ۲۶۱ کیلوگرم ناکام ماند و با مجموع ۴۵۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت.

رده‌بندی چهار تیم برتر مسابقات:

۱. کره‌شمالی ۵۳۳ امتیاز
۲. چین ۵۲۷ امتیاز
۳. ایران ۴۲۵ امتیاز
۴. کره‌جنوبی ۳۷۰ امتیاز

تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پایان رقابت‌ها با ۴۲۵ امتیاز در جایگاه سوم رده‌بندی تیمی قهرمانی جهان قرار گرفت.

برچسب ها: وزنه‌برداران ، وزنه برداری ، وزنه‌بردار
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