اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد حمله مجدد به ایران می‌تواند به جنگی منطقه‌ای و خسارات سنگین برای اسرائیل منجر شود.

جوان آنلاین: اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای در روزنامه عبری «معاریو» نوشت دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برخلاف وعده‌های او برای پایان دادن به بحران‌ها و تحقق صلح جهانی پیش رفته است؛ جنگ‌ها ادامه دارند و بحران‌های اقتصادی تشدید شده‌اند.

او نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و از دست رفتن کنترل کنگره از سوی جمهوری‌خواهان را نشانه نارضایتی عمومی از سیاست‌های ترامپ و کاهش اعتماد به توانایی او برای حل بحران‌ها دانست.

بریک همچنین گفت ترامپ در برابر تصمیم‌های سرنوشت‌سازی درباره جنگ علیه ایران قرار دارد، در حالی که اختلافات شدیدی در دولت آمریکا درباره ادامه حملات نظامی یا پیگیری فشارهای اقتصادی و توافق وجود دارد.

اختلاف در دولت آمریکا بر سر جنگ

به گفته بریک، احساس تحقیر ترامپ از نحوه برخورد ایران با او ممکن است رئیس‌جمهور آمریکا را به تصمیمی با انگیزه انتقام‌جویی سوق دهد. او هشدار داد چنین تصمیمی می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای منطقه داشته باشد به‌ویژه اگر اسرائیل نیز در حملات مشارکت کند.

خسارات سنگین برای اسرائیل

این ژنرال بازنشسته اذعان کرد حمله هوایی دوباره به ایران ممکن است به جنگی منطقه‌ای منجر شود که اسرائیل در مرکز آن قرار خواهد گرفت. به گفته او، خسارات احتمالی برای اسرائیل «عظیم و غیرقابل تحمل» خواهد بود و بخشی از آسیب‌های درگیری‌های قبلی نیز جبران‌ناپذیر است.

بریک همچنین اتکا به حملات هوایی برای شکست ایران را غیرواقع‌بینانه دانست و گفت این حملات به‌تنهایی نمی‌توانند برنامه هسته‌ای آن را متوقف سازند.

بریک در پایان تکرار حملات هوایی را راهکاری بی‌نتیجه دانست و هشدار داد چنین اقدامی به‌جای حل بحران، ممکن است اسرائیل را وارد جنگی منطقه‌ای با هزینه‌های سنگین کند.