کد خبر: 1389250
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۹
ورزش » ساير

فریبا: استمرار موفقیت استقلال سخت است / فشار بازی‌ها مصدومیت‌ها را به همراه دارد

فریبا پیشکسوت استقلال بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات را یک توفیق اجباری برای آبی‌پوشان تهرانی توصیف کرد و با تمجید از تلاش کادر فنی، نسبت به فشار سنگین حضور در سه جام (لیگ برتر، جام حذفی و آسیا) و خطر مصدومیت‌های پیاپی هشدار داد.

جوان آنلاین: بهتاش فریبا به شرایط این روزهای استقلال تهران اشاره کرد و اظهار داشت: بسته بودن پنجره برای ما یک توفیق اجباری بود و مجبور شدیم با این شرایط کنار بیاییم. فوتبال راه و رسم خود را دارد و باید حرفه‌ای رفتار کرد. از وقتی پنجره بسته شد، بازیکنان و کادر فنی تلاش کردند تا این شرایط را به شکلی مدیریت کنند. استقلال تیم بزرگی است و ما باید در سه جبهه آسیا، جام حذفی و لیگ برتر در حد نام این باشگاه بزرگ به میدان برویم.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: هر چند همه دوست داریم این اتفاق به بهترین شکل ممکن رقم بخورد اما نباید فراموش کرد که طی کردن این مسیر با شرایط موجود، کار بسیار سختی است چراکه استمرار موفقیت در این مسیر خارج از توان بازیکنان است و بدون شک فشار مسابقات مصدومیت بازیکنان را به همراه خواهد داشت. زمانی که تیم درگیر این مشکلات شود، کار سخت خواهد شد، بازیکن زیر فشار بازی باید فرصت کافی را برای ریکاوری داشته باشد و این مسائلی نیست که از آن به سادگی بگذریم.

پیشکسوت فوتبال ایران تاکید کرد: استقلال تا این جا با توجه به بضاعتی که داشته به خوبی پیش آمده اما باید به فکر روزهای در پیش هم باشیم. کادرفنی و بازیکنان تلاش زیادی می‌کنند تا هواداران را خوشحال کنند و امیدوارم روند کار به شکلی باشد که هواداران انتظار دارند.

فریبا در خصوص بی‌اخلاقی‌هایی که در فوتبال ایران شاهد هستیم، گفت: این موضوعی نیست که بخواهیم کتمان کنیم. متاسفانه افرادی که در فوتبال ما خوش‌نام و اخلاق‌مدار بودند یکی پس از دیگری از بین ما می‌روند و در روزهای گذشته یکی از این بزرگان را به خانه ابدی بدرقه کردیم.

وی ادامه داد: وقتی افرادی امثال حسن حبیبی را در راس کار نداریم، طبیعی است که چنین اتفاقاتی را باید شاهد بود. در گذشته بازیکنان به شکلی آموزش می‌دیدند که روابط پدر، پسری بود و هچی فردی به خود اجازه نمی‌داد خطوط قرمز اخلاقی را رد بکند، اما الان اینگونه است؟

برچسب ها: پیشکسوت ، تیم استقلال ، جام حذفی ، لیگ برتر
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